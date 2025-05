Bau-Pläne am Naumburger Salztor gewinnen an Schwung. Neben vier Stadtvillen sind 90 Appartements mit speziellem Service vorgesehen. Und auch fürs Schwurgericht gibts's endlich eine konkrete Idee. Welches vierte Vorhaben aber für Diskussionen sorgen wird.

Startet Mega-Projekt an Kreuzung von B87, B88 und B180 dank neuen Besitzern schon zeitnah?

Ex-Gefängnis am Naumburger Salztor

Naumburg. - Seit nunmehr 13 Jahren existiert am Naumburger Salztor kein Gefängnis mehr. Wirklich viel passiert ist seitdem nicht, was aufgrund der prominenten Lage verwundert. Viel Zeit floss in die Diskussionen über Verkauf, Abrisskosten und Neubau-Pläne. Nach dem Erwerb durch die Vital Wohnheim Bad Kösen GmbH rund um Uwe Binas und Michael Wille im Jahr 2019 fand ab 2021 immerhin der schrittweise Abriss fast aller Gefängnismauern und Gebäude statt. Erste Pläne zur Nutzung des frei gewordenen Areals wurden damals bekannt, eine städtische Genehmigung für den Bau von zwei Villen entlang der Parkstraße wurde erteilt.