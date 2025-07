Nach zweimonatigem Umbau feiert die Sparkassenfiliale in Elster ihre Wiedereröffnung. Warum die Bank weiterhin vor Ort bleibt und was die Kunden erwartet.

Sparkasse investiert in Standort Elster

Filialleiterin Antje Wildenhain (2. vl.) und die Mitarbeiterin Silke Baron eröffnen mit Bürgermeister Peter Müller (r.) und Steffen Strömer (l.) die Sparkassenfiliale in Elster nach zweimonatigen Sanierungsarbeiten.

Elster/MZ. - Dass Kundenbetreuung kein Auslaufmodell im Bankenwesen ist, zeigt die Sparkassenfiliale in Elster. An diesem Montag war es nach einer zweimonatigen Umbauphase so weit. Mitarbeiter und Gäste konnten die Wiedereröffnung der Filiale feiern.