Michael John hat erst vor wenigen Wochen seine Grundausbildung beim Technischen Hilfswerk in Halle abgeschlossen. Nun führte sein erster Einsatz ihn zum Großbrand in der Gohrischheide in Sachsen.

Kistenschleppen gehört dazu: Michael John bei seinem Einsatz für das THW in der vergangenen Woche in der Gohrischheide

Halle (Saale)/MZ - Die sächsische Forstverwaltung hat den Großbrand in der Gohrischheide in Sachsen an der Grenze zu Brandenburg als größten Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte im Freistaat eingestuft. Ausgebrochen am 1. Juli, erklärte die Feuerwehr knapp zwei Wochen später am vergangenen Wochenende schließlich, dass das Großfeuer unter Kontrolle sei.