Die „Magischen Lichterwelten“ im Bergzoo Halle erstrahlen bald in faszinierendem Glanz – über 30.000 Lampen verwandeln den Zoo in ein leuchtendes Märchenland. Spektakuläre Drohnenaufnahmen auf das Probeleuchten geben erste Eindrücke von dieser spektakulären Lichtshow, die ab Mitte Dezember die Besucher verzaubern wird.

Halle/DUR. Mit über 30.000 LED-Lampen und mehr als 1.000 detailreichen Figuren wird der Bergzoo Halle wieder zu einem faszinierenden Erlebnis. Das Testleuchten gab den Organisatoren die Möglichkeit, alle Installationen auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und gleichzeitig die letzten Feinarbeiten zu leisten. Die beeindruckende Installation, die das Thema „Rückkehr der Giganten“ aufgreift, wird die Geschichte der Dinosaurier und anderer Urzeitwesen auf beeindruckende Weise lebendig machen.

Drohnenaufnahmen vom Probeleuchten bieten eine beeindruckende Vorschau auf das, was die Besucher erwartet. Es zeigt die ersten Aufleuchtungen der gigantischen Figuren und gibt einen Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Wochen zu sehen sein wird. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die sich für Kunst, Technik und die Magie des Lichts begeistern können.

Probeleuchten der Magischen Lichterwelten im Bergzoo Halle ( Kamera: ESMERO UG, Schnitt: Torsten Grundmann)

Vom 12. Dezember 2024 bis zum 2. März 2025 haben Besucher die Möglichkeit, die „Magischen Lichterwelten“ im Bergzoo zu erleben. Die Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Sonntag zwischen 17:30 und 21:30 Uhr, wobei der Einlass in zwei Zeitfenster unterteilt wird, um den Besuch so angenehm wie möglich zu gestalten. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich, wobei verschiedene Varianten wie Flex-Tickets angeboten werden, die den Besuchern mehr Freiheit bei der Planung ermöglichen.