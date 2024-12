Seit zwei Wochen haben die Lichterwelten des Bergzoos in Halle geöffnet. Auch in diesem Jahr findet die Ausstellung Anklang, die Besucherzahlen sind gut. Die MZ war einen Abend vor Ort.

So liefen die ersten Wochen der Lichterwelten im Zoo Halle

Halle/MZ. - Tom Bernheim erntet neidische Blicke, während er sich mit seinem Zooauto durch die beleuchteten Wege schlängelt. „Schnell, spring auf“, ruft eine Mutti spaßeshalber zu ihrem Kind, eine andere Familie streckt die Daumen in die Luft – eine Bitte zum Mitfahren. Doch der Zoosprecher ist gerade dabei, eine seiner vielen Arbeiten am Tag auszuführen. Und dazu zählt unter anderem, zu kontrollieren, ob im halleschen Bergzoo alles so leuchtet und klingt, wie es soll.