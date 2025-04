Nicht nur an Land ist man fürs Anschwimmen am 1. Mai vorbereitet. Auch die Wasserqualität der Saale wird regelmäßig getestet. Wie die aktuellen Werte aussehen.

Halle (Saale)/MZ. - Hügelig wie eine Gebirgslandschaft statt flach abfallend – so hat sich in den vergangenen Tagen Halles Saalestrand an der Ziegelwiese. Der Grund: Es ist wieder jede Menge Sand am Saaleufer, das vor allem bei jungen Leuten und Familien als kostenfreie und naturnahe Badestelle beliebt ist, angeliefert worden.