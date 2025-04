Im kommenden Jahr könnte das Anradeln entlang der Weinroute um das Mühltal im Saale-Holzland-Kreis erweitert werden. Was die Teilnehmer dann alles erwarten könnte.

Anradeln an der Weinroute

Eisenberg/MZ. - Wenn am kommenden Donnerstag, 1. Mai, um 10 Uhr das diesjährige Anradeln entlang der Weinroute an der Weißen Elster auf Kloster Posa in Zeitz eröffnet wird, ist das mögliche Ziel für mutmaßlich für tausende Radfahrer wieder das thüringische Silbitz.