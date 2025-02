Deutschlehrer Dominik Brack in der Bibliothek der Jahn-Sekundarschule Freyburg mit den Schülern Jared Kunze (v.l.), Leni Münzer und Emilia Brennenstuhl. Der Pädagoge hat früher in einer Bibliothek gearbeitet und kümmert sich nun um den Bestand in der Schule.

(Foto: Torsten Biel)