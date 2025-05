Einkaufen in Köthen Neuer Edeka in Köthen steht vor der Eröffnung - Welche Besonderheiten es drinnen zu entdecken gibt

Das Warten hat ein Ende. Gut zwei Monate nach der Schließung des alten Marktes öffnet am 15. Mai in Köthen ein neuer. Die MZ hat einen exklusiven Blick in den neuen Edeka werfen dürfen.