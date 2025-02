Polizisten haben einen verletzten Mäusebussard zur Wildtierauffangstation im Tierpark Hexentanzplatz Thale gebracht. Ob der Greifvogel wieder ausgewildert werden kann und wer aktuell noch in der Auffangstation lebt.

Verletzter Greifvogel hat überlebt und ruht sich in neuer Auffangstation auf

Thale/MZ/son. - Er hat überlebt: der Mäusebussard, den Polizisten am 28. Januar an der Landesstraße zwischen Neinstedt und Bad Suderode flugunfähig gefunden hatten. Ob das Tier durchkommt, stand zwischendurch in den Sternen.