Die Kita „Eichhörnchen“ in Breitenstein ist derzeit geschlossen. Mit einer Ausnahme werden die Kinder zurzeit in der Hayner Einrichtung betreut.

Kita „Eichhörnchen“ in Breitenstein „temporär“ geschlossen - Droht das endgültige Aus?

Kinderbetreuung in Mansfeld-Südharz

Symbolfoto - Die Kita „Eichhörnchen“ in Breitenstein ist derzeit geschlossen.

Südharz/MZ. - Ob aus der vorübergehenden Schließung womöglich eine endgültige wird? Seit Montag ist die Breitensteiner Kindertagesstätte (Kita) „Eichhörnchen“ geschlossen. Das teilte die stellvertretende Hauptamtsleiterin der Gemeinde Südharz, Evelyn Kulpe, in der Sozialausschusssitzung am Dienstagabend in Stolberg mit.