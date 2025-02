Die Seilbahnen Thale Erlebniswelt kann die Kapazität ihrer Kabinenbahn zum Hexentanzplatz vergrößern. Was das mit mehr als 100 befüllten Fässern zu tun hat.

Thale/MZ/son. - Die Kabinenbahn zum Hexentanzplatz, der Sessellift zur Rosstrappe sowie das „Hexenkessel“-Bistro an der Talstation haben seit Ende Januar wieder täglich von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Wie die Seilbahnen Thale Erlebniswelt weiter informiert, können künftig zwei zusätzliche Glaskabinen eingesetzt werden.

Spezialisten-Teams der Firma Doppelmayr – sie packten auch bei der großen Wartung an – berechneten zunächst, ob eine Kapazitätserweiterung überhaupt möglich ist. Trotzdem brauchte es auch wochenlange Tests. „Nach unzähligen Fahrten mit über 100 befüllten Fässern“, die anstelle von Menschen mitfuhren, habe Markus Bischofer den Durchbruch geschafft – „er hat die erweiterte Bahn so sauber zum Laufen gebracht, dass wir zwei zusätzliche Glaskabinen in unser System integrieren können“, heißt es weiter.

„Das sind immerhin zehn Prozent mehr, die wir an vollen Tagen gut brauchen können.“ Im Herbst soll die Kabinen-Seilbahn zur „Hexe“ dementsprechend umgebaut werden.