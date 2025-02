Ideen für Wohngebiet in Thale – wie es in zehn Jahren sein könnte

Thale/MZ. - Barrierefreie Wege, Sitzbänke, mehr Grünflächen und Polizeipräsenz, Ganztagsschule, Nachbarschaftszentrum, eine Anbindung über den Tunnelweg an die Neinstedter Straße und Mehrgenerationenhäuser, in denen sich junge und alte Thalenser unterstützen – so stellen sich Einwohner des Wohngebiets „Auf den Höhen“ ihr Quartier in zehn Jahren vor. Das ist ein Ergebnis aus der Zukunftswerkstatt, zu deren Auftakt das Sozialzentrum Bode (SZB) eingeladen hatte.