je näher die Weihnachtszeit rückt, desto häufiger wird man nach Wünschen gefragt. Als Elternteil muss man nicht nur Auskunft über eigene Wünsche erteilen, was ich sehr schwierig finde.

Man wird auch und vor allem nach Geschenkideen für den Nachwuchs gefragt. Menschen, die sich der Ideen annehmen und die Wünsche der Eltern berücksichtigen sind Gold wert! So kann man als Eltern wenigstens etwas Einfluss nehmen auf den Geräuschpegel zu Hause. Denn nichts scheint für Freunde und Verwandte so verlockend zu sein, wie kleinen Kindern Dinge zu schenken, die laute, schrille Töne von sich geben.

Mit geeigneten Gegenvorschlägen konnten wir bisher Schlimmeres verhindern. Und dann kam etwas, womit mein Mann und ich nicht gerechnet hatten: ein Urlaubs-Mitbringsel-Geschenk. Da es ja nichts langweiliges von der See sein sollte, entschieden sich meine lieben Eltern für ein Holz-Musik-Instrumente-Set. Das Lieblingsinstrument meiner Tochter ist, wie könnte es anders sein, die Flöte. Auf meiner Weihnachtswunschliste stehen nun Ohropax und Noise Cancelling Kopfhörer.

Ich bin Aline Kauper und habe ein Kind, drei Jahre alt.

Familien fotografieren sich im Christmas Garden im historischen Herfurthschen Landschaftspark in Markkleeberg bei Leipzig. (Foto: dpa)

Dieses Mal verlosen wir 2 x 4 Tickets für den "Christmas Garden"

in Leipzig, der Licht ins Dunkel bringt. Auf geht's!

RSV-Infektionen: Immunisierungen gegen das RS-Virus bei Babys kommen in Sachsen-Anhalt nur schleppend in Gang. Dabei beginnt die Infektionswelle und die Praxen sind voll. Viele Kinder erkranken an Atemwegsinfekten.

Stress im Schulalltag: Ein unbeschwertes Leben– so erinnern sich viele an ihre Kindheit. Doch das Leben als Kind ist nicht unbedingt so stressfrei, wie man denkt. Ein geplanter Alltag kann hier helfen.

Personalmangel: Mehr als 50 Schulen im Land haben keinen Direktor. Jetzt senkt Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) die Anforderungen – die Lehrergewerkschaft hat Bedenken.

Der Wichtelbrauch stammt aus dem Norden – die Wichtel tragen daher oft skandinavische Namen, von Edvin bis Fribo. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Tradition aus dem Norden: Zum Advent gehören hierzulande inzwischen nicht mehr nur Kalender – sondern auch Wichtel, die nachts in den Wohnungen von Familien oder in Kindergärten Spaß und Unfug machen.

Gemeinsame Mahlzeiten: Essen müssen wir alle – damit es uns richtig guttut, müssen nicht nur die Nährstoffe stimmen. Wie Familien es schaffen, dass Mahlzeiten Seelenfutter sind – und welche Alternativen Alleinstehende haben.

Back-Tipps: In vielen Familien werden schon fleißig Weihnachtskekse gebacken. Und die sind nicht nur lecker, sondern sehen auch ganz individuell aus. Wie diese Rudolph-Plätzchen von Food-Bloggerin Julia Uehren.

Kinderstühle im Test: Sicher, haltbar und bequem – das macht einen guten Kinderhochstuhl aus. Die Stiftung Warentest hat sich zwölf Modelle angeschaut. Nur wenige haben wirklich überzeugt. Woran liegt das?

Der Weihnachtsmann liest an seinem Schreibtisch in der Ilsenburger "Nagelschmiede" die Wunschbriefe von Kindern aus ganz Deutschland. (Foto: Sandra Reulecke)

Weihnachtspost in Ilsenburg: Die „Nagelschmiede“ in Ilsenburg (Harz) ist nicht nur die richtige Adresse, wenn es um kulinarische Genüsse geht. Auch der Weihnachtsmann hat jetzt in dem Restaurant sein Domizil. Wie er von dort aus todkranken Kindern hilft.

Jugendarbeit in Aschersleben: Dass sie mit Kindern arbeiten will, wusste Anne Blaczyk schon früh. Eigentlich war ihr Traumberuf Erzieherin. Was sie dazu bewogen hat, stattdessen die Kinder und Jugendlichen im Ascherslebener Jugendclub Wassertormühle (Salzlandkreis) zu betreuen.

Innovatives Spielzeug aus Magdeburg: Das Start-up TinkerToys aus Magdeburg hat einen digitalen Spielzeug-Baukasten entwickelt. In der Corona-Pandemie erfindet sich die Firma neu und ist nun in ihrem Bereich Marktführer.

Klinikclowns in Aschersleben: Mehrmals im Jahr besuchen Klinikclowns die kleinen Patienten der Kinderstation im Ascherslebener Klinikum. Ihre Einsätze sehen dabei ganz verschieden aus, mal lustig, mal eher ruhig.

Leistungstest für Viertklässler: Dieses Wochenende starten in Sangerhausen die ersten Leistungserhebungen für Grundschüler ohne Gymnasialempfehlung. Das sorgt für Diskussionen.

Am 6. Dezember haben viele Kinder ihre geputzten Stiefel vor die Haustür gestellt und hoffen auf Besuch des Herrn Nikolaus. (Foto: dpa)

Geschenke im Stiefel: Bald ist Nikolaus! Neben Süßigkeiten passen auch kleine Spiele in den Stiefel. Wir stellen vier Spiel-Ideen vor.

Kilian (7) hat das Konzept des Weihnachtskalenders fast verstanden:

"Wenn ich alle Türchen aufmache, ist dann schneller Weihnachten?" Kilian (7)

Draußen ist's kalt und ungemütlich. Was nun? Kein Problem, denn in ganz Sachsen-Anhalt locken spannende Ausstellungen in die Museen des Landes. Wer sich doch nach draußen traut, kann vielleicht schon eine Runde Schlittschuh laufen oder durch magische Lichterwelten spazieren. Was sonst noch so los ist – in Magdeburg, Halle und Umgebung – erfahren Sie hier:

Barbie-Puppen gibt es seit 65 Jahren. Sie sind mehr als nur Mode-Ikonen. (Foto: dpa/Daniel Karmann)

Barbies in Aschersleben: Am Samstag öffnet die neue Barbie-Sonderausstellung im Ascherslebener Museum mit einer Motto-Party. Auch in den kommenden Monaten gibt es ein Programm zur Schau.

Zeit zum Schmökern mit Halle-Wimmelbuch: Nach dem großen Erfolg des ersten „Wimmelbuchs Halle“ gibt es nun den zweiten Band. Diesen verschenkt die Hallesche Wohnungsgesellschaft an alle Halle-Fans. In limitierter Stückzahl wird er ab diesem Donnerstag im HWG-Firmensitz, Hansering 19, erhältlich sein. Das Besondere an diesem zweiten Band sind die versteckten Märchenfiguren der Gebrüder Grimm.

Vorweihnachtliche Premiere in Bernburg: Rodelbahn, Märchenzelt und Kino: Das erwartet die jungen Besucher bei der Premiere am ersten Adventswochenende auf dem Stiftungsgelände in Bernburg.

Für Märchen-Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen findet bereits zum

13. Mal eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films statt. Hier kommen alle wichtigen Informationen dazu.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Die Sandmännchen-Ausstellung läuft derzeit im Museum Schloss Bernburg. Auch Louis und Anni haben sich schon umgeschaut. (Foto: Engelbert Pülicher)

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Wundersame Geschichten im Theater: Auf vielen Bühnen des Landes ist es Tradition, das Publikum in der Vorweihnachtszeit mit Märchen zu verzaubern. Von Magdeburg bis Naumburg: Die Redaktion stellt sieben Produktionen vor.



Auch spannend: Advent und Weihnachten im Theater Magdeburg – in diesem Jahr steht „In einem dunklen Wald“ von Sams-Autor Paul Maar auf dem Spielplan für Familien. Hier kommt eine Rezension.

Schlittschuhlaufen im Wilden Westen: Die Westernstadt Pullman City im Harz ist auch in der kalten Jahreszeit einen Ausflug wert. Die Wintersaison ist bereits gestartet.

Merseburger Schlossweihnacht: Vom 5. bis 8. Dezember 2024 findet die alljährliche Merseburger Schlossweihnacht statt. Im imposanten Schlossinnenhof laden Buden und Stände zum Stöbern, Schlemmen und Verweilen ein. Alle wichtigen Infos hier im Überblick.

Im Zoo Magdeburg sind in diesem Jahr bereits drei Spaltenschildkröten geschlüpft. (Foto: Zoo Magdeburg/dpa)

Mini-Nachwuchs in Magdeburg: Hier lohnt sich ein Besuch! Im Zoo Magdeburg ist die Zucht der vom Aussterben bedrohten Spaltenschildkröte gelungen. Es ist bereits das dritte Jungtier in diesem Jahr. Das Mini-Reptil ist kaum größer als ein Geldstück.

Bergzoo in Halle: Noch bis zum 11. Dezember 2024 dürfen Gäste selbst entscheiden, wie viel Eintritt sie zahlen. Was der Zoo mit der Aktion erreichen will.

Kuriose Museen: In Sachsen-Anhalt gibt es viele Museen, Ausstellungen und Sammlungen. Darunter auch einige kuriose. Wir stellen sieben außergewöhnliche Orte vor.

Harz-Sonderzug zur Weihnachtszeit: Der winterliche Harz lockt zur Weihnachtszeit mit stimmungsvollen Märkten in Goslar und Wernigerode. Die IG Schienenverkehr Osterfriesland bietet mit dem Weihnachtsexpress zwei Sonderzüge zu den beliebten Zielen an.

Besonderes Weihnachtsmärchen "Die Hallenser Stadtmusikanten" in Halle

Zum diesjährigen Weihnachtsmärchen treffen im nt-Hof Tiere zusammen, die auf den ersten Blick aus der Reihe fallen: Eine Katze, die lieber singt, als Mäuse zu fangen. Ein Hund mit ADHS. Ein Hahn, der bunter ist als viele andere. Ein melancholischer Esel. Und mittendrin Hilma, das unerschütterlich optimistische Eichhörnchen. Als Hilma beklaut wird, machen sie sich gemeinsam auf in ein Abenteuer und stellen sich den kriminellen Hasengeschwistern Bunny und Kleid entgegen.



Mit Witz und Warmherzigkeit erzählt Hausregisseurin Katharina Brankatschk in "Die Hallenser Stadtmusikanten" vom Gefühl, nicht so recht in unsere leistungsorientierte Gesellschaft zu passen und von der Kraft, die durch Gemeinschaft entstehen kann. Die Premiere am 22. November 2024 ist laut Website bereits ausverkauft.



Datum: u.a. 29. November sowie 1. Dezember 2024,

jeweils 17.30 Uhr, 6+, nt-Hof

Das listige Füchslein muss sich etwas ausdenken, um seinen Feinden zu entkommen. (Foto: Sorbisches Nationalballett)

"Das listige Füchslein" in der Georg-Friedrich-Händel Halle

Der Fuchs hat es übertrieben: Mit einem Scherz hat er sich den Wolf, den Bären und das Wildschwein zum Feind gemacht. Unmöglich aus der Nummer wieder rauszukommen, ohne eine List anzuwenden. Welche Ideen er wohl hat? Das Orchester des Sorbischen National-Ensembles bringt an diesem Freitag mit „Das listige Füchslein“ ein Mitmach-Stück auf die Bühne der Georg-Friedrich-Händel Halle. Die Kinder werden mit Glocken, Pauken, klingenden Stäben und Gesang selbst zu Mitwirkenden.



Datum: 29. November 2024, 10 Uhr, Händel-Halle

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies ab diesem Wochenende zu familienfreundlichen Öffnungszeiten in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun. Am Sonnabend findet von 15 bis 17.30 Uhr die Kinder-Eisdisco statt, am Sonntag außerdem das Familien-Eislaufen von 15 bis 20 Uhr.



Datum: bis Januar 2025 Sonderöffnungszeiten der Eisbahn, Festung Mark in Magdeburg

Glasanhänger gestalten in der KinderDomBauhütte in Naumburg

Die KinderDomBauhütte öffnet an diesem Wochenende ihre Türen zum Advent in den Höfen. Die offene Werkstatt richtet sich an alle Eintritt zahlenden Besucher des Doms, Kinder ab fünf Jahren können unabhängig von ihren Eltern, die den Dom erkunden, in der KinderDomBauhütte mit Papierarbeiten und Collagen, Druck, Arbeiten mit Stoff oder Papier schöpfen experimentieren.



Am Samstag und Sonntag werden Glasanhänger gestaltet.



Datum: 30. November/1. Dezember 2024, ab 13 Uhr im Kreuzgang, Advent in den Höfen, KinderDomBauHütte

Die "Prinzessin mit dem goldenen Stern"

im Klubhaus Thale

Prinzessin Lada ist sehr schön und ihre Stirn ziert ein goldener Stern. Das bringt ihr viele Verehrer ein, so auch König Störenfried. Den soll sie nun heiraten, doch das passt ihr gar nicht. Sie flieht und verkleidet sich als graue Maus. Ob er sie finden wird? Das Theater „Fairytale“ zeigt die Premiere des Märchens „Die Prinzessin mit dem goldenen Stern“ im Klubhaus Thale an diesem Sonntag um 15 Uhr. Der Eintritt für diesen Termin ist frei.



Datum: 1. Dezember 2024, 15 Uhr sowie 3. Dezember 2024, 11 Uhr, Klubhaus Thale

"Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" nach Michael Ende

in Dessau-Roßlau

Es ist Silvesterabend und der Geheime Zauberrat Irrwitzer hat nur noch bis Mitternacht Zeit, sein jährliches Soll an Übeltaten zu erfüllen: Michael Endes "Der satanarchäolügeni­alkohöllische Wunschpunsch" ist ein (irr)witziges Weihnachtsmärchen, das an diesem Sonntag auf der Bühne des Anhaltischen Theaters seine Premiere feiert.



Datum: 1. Dezember 2024, 6+, 11 Uhr, Anhaltisches Theater, Großes Haus

Viermal jährlich bevölkern Junior-Studenten das Wernigeröder AudiMax; Im Dezember geht es um den Nationalpark Harz. (Foto: Hochschule Harz)

Vorlesung für Junior-Studenten zum Thema "Wald" ins AudiMax Wernigerode

Am 7. Dezember 2024 sind alle 8- bis 12-Jährigen zur nächsten Vorlesung der KinderHochschule ins Wernigeröder AudiMax („Papierfabrik“, Haus 9, Am Eichberg 1) eingeladen. Das Team der Nationalparkbildung erklärt den Junior-Studenten, wie es im Nationalpark Harz aussieht und wieso sich „Der Wald im Wandel zur neuen Wildnis” befindet. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt hier.



Die KinderHochschule ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule Harz und des Internationalen Bundes. Sie zielt darauf ab, bereits die Jüngsten frühzeitig für wissenschaftliche Themen zu begeistern.



Datum: 7. Dezember 2024, 10-12 Uhr, AudiMax Wernigerode, Kinderhochschule

Ausstellung über die Kinderrechte in Halle

Zum 35-jährigen Bestehen der UN-Kinderrechtskonvention, ist noch bis zum 17. Dezember 2024 in den oberen Etagen des Ratshofes die aktuelle Kinderrechte-Ausstellung des Bundesfamilienministeriums zu sehen. Sie besteht aus zehn Modulen, die jeweils ein Kinderrecht näher erklären und ist kostenlos.



Gruppen etwa aus Kitas sollten für die Besichtigung rund anderthalb Stunden einplanen und können sich per Mail ([email protected]) anmelden. Dabei sind als Angabe der Name der Einrichtung, die Anzahl der Kinder sowie deren Alter und eine Kontaktmail der die Gruppe begleitenden Personen notwendig. Aktuell gibt es nach Angaben der Stadt noch 33 freie Zeitfenster.



Datum: Bis zum 17. Dezember 2024, Mo-Fr 9-18 Uhr/

Sa 9-12 Uhr, Ratshof (Marktplatz 1)

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

„Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise …“ Unter diesem Motto öffnet der Christmas Garden Leipzig bereits zum zweiten Mal seine Pforten für einen besonderen, abendlichen Spaziergang – und das bis in den Januar 2025 hinein.

Wer glaubt, im Winter ist's dunkel und ungemütlich, hat dem Christmas Garden noch keinen Besuch abgestattet. Dort, im agra-Park Markkleeberg bei Leipzig, glitzert und funkelt es derzeit – wohin das Auge reicht! Ein circa zwei Kilometer langer Rundweg führt große und kleine Besucher an fantastischen Naturwesen vorbei und durch beeindruckende Lichterwelten. Wer mag, kann auch in einer märchenhaften Kutsche Platz nehmen, seine Träume an den Wunschbaum hängen oder sich auf einen leuchtenden Thron setzen.

Noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung? Das könnte sich bei einem Spaziergang durch die atmosphärische Wunderwelt ändern – gemeinsam mit den Liebsten und mit einem wärmenden Punsch in den Händen.

Nehmen Sie Platz und fühlen Sie sich wie der Weihnachtsmann! Im "Christmas Garden Leipzig" erleuchtet man beim Sitzen. (Foto: Sophie Hellriegel)

"Christmas Garden Leipzig" (bis 5. Januar 2025):

Mo-Do/So 16.30-21 Uhr, Fr/Sa (20.12.24 - 1.1.25) 16.30-21.30 Uhr

An den folgenden Tagen ist der "Christmas Garden" geschlossen:

2./9., 24. und 31. Dezember 2024

Bereit für die magische Weihnachtswunderwelt? Wir verlosen

2 x 4 Tickets. Schicken Sie uns bis zum 4. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff „Christmas Garden“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen ersten Advent. Liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!

