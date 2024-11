Test in Sangerhausen Leistungstest für Viertklässler: Ist das Gymnasium das Richtige für mein Kind?

Am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen läuft die landkreisweite Leistungserhebung mit Viertklässlern, die auch ohne Empfehlung an diese Schulform wechseln wollen. Was von dem Ergebnis abhängt.