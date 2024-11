Atemwegserkrankungen RSV-Infektionen: Das Warten auf den Impfstoff

Immunisierungen gegen das RS-Virus bei Babys kommen in Sachsen-Anhalt nur schleppend in Gang. Dabei beginnt die Infektwelle und die Praxen sind voll: Viele Kinder erkranken an Atemwegsinfekten.