Am Sonnabend öffnet die neue Barbie-Sonderausstellung im Ascherslebener Museum mit einer Motto-Party. Auch in den kommenden Monaten gibt es ein Programm zur Schau.

Aschersleben/MZ - Die Weihnachtsausstellung im Ascherslebener Museum, die am Sonnabend um 18 Uhr mit einer Motto-Party eröffnet wird, dreht sich in diesem Jahr um einen Mythos: die Barbiepuppe. Die Schau „Zwischen Alltag und Glamour. Die Modewelten der Barbie-Puppe“ zeigt die Mode-Ikone aus Plastik mit vielen in ihren 65 Jahren entstandenen Outfits.

Autorin zeigt ihre umfangreiche Sammlung

Längst ist die Puppe mehr als nur ein Spielzeug, das Einzug in Millionen Kinderzimmer gehalten hat. Sie folgte den neuesten Trends, zeigte sich in historischen Kostümen, aber auch in Designerkleidern von Dior, Benetton und Co., sie inspirierte und spaltete gleichermaßen. Der 2023 erschienene Film „Barbie“ mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen wurde zum Kassenschlager.

Kuratiert wird die Ausstellung, die bis zum 9. März gezeigt wird, von Bettina Dorfmann. Sie arbeitet seit 2002 im Spielzeugmuseum Ratingen. Ihre Sammlung präsentierte sie bereits vielfach in Fernsehbeiträgen. Sie ist als Buchautorin tätig und betreibt eine Barbiepuppen-Klinik.

Führung, Feminismus und Film

Die Ausstellungseröffnung am Sonnabend wird gebührend gefeiert mit einer Motto-Party im Museumshof: Der Hof erstrahlt in Pink, ein DJ sorgt für Stimmung, und laut einer Mitteilung der Aschersleber Kulturanstalt (Aka) bleiben auch die Drinks dem Motto treu. Für Überraschungen ist also gesorgt.

Das Begleitprogramm verspricht generationenübergreifende Abwechslung. So sind Familienführungen am 1. und 12. Dezember sowie am 26. Januar und 9. Februar geplant. Im neuen Jahr erwartet die Besucher ein spezielles Programm zum Thema „Feminismus und Schönheitsideale im großen Barbie-Universum“, und auch der Film wird im Filmpalast nebenan zu sehen sein. Zur Finissage am 9. März können Besucherinnen und Besucher ihre „Spielzeugschätze schätzen“ lassen.