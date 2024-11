Dass sie mit Kindern arbeiten will, wusste Anne Blaczyk schon früh. Eigentlich war ihr Traumberuf Erzieherin. Was sie dazu bewohen hat, stattdessen die Kinder und Jugendlichen im Ascherslebener Jugendclub Wassertormühle zu betreuen.

Aschersleben/MZ. - An einem Tisch im Jugendclub Wassertormühle wird Uno gespielt. Anne Blaczyk sitzt mittendrin und lacht mit den Jugendlichen. Wie in einer Familie. Mit 24 Jahren wirkt sie wie eine Besucherin des Clubs. Doch Anne Blaczyk ist seit Januar Jugendpflegerin in der städtischen Jugendeinrichtung.