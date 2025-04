In Sachsen-Anhalt brennen zu Ostern vielerorts Brauchtumsfeuer. Die Feuerwehr mahnt zur Vorsicht, der Naturschutz zur Rücksicht. In welchen Regionen die Osterfeuer stattfinden und wo sie bereits abgesagt wurden.

Überblick: Wo Osterfeuer in Sachsen-Anhalt lodern und was es zu beachten gilt

Zuschauer stehen bei einem traditionellen Osterfeuer. Wegen anhaltender Trockenheit wurden in Sachsen-Anhalt bereits einige Osterfeuer abgesagt. (Foto:

Magdeburg. - Rund um die Osterfeiertage lodern in Sachsen-Anhalt vielerorts Osterfeuer – ein uralter Brauch, um den Winter endgültig zu vertreiben und die Sonne und den Frühling zu begrüßen.

Dabei sollte aber auch auf den Brand- und Tierschutz geachtet und das Wetter im Auge behalten werden. In einigen Regionen Sachsen-Anhalts wurden Osterfeuer bereits wegen einer hohen Waldbrandgefahrenstufe abgesagt.

Vom Burgenlandkreis bis in die Altmark: geplante und abgesagte Osterfeuer in Sachsen-Anhalt

Allgemeine Vorgaben für Osterfeuer

Nicht überall sind Osterfeuer erlaubt. Hier müsse zwischen öffentlichen und privaten Feuern unterschieden werden, sagt Christian Dudek von der Feuerwehr Magdeburg. Während Vereins- oder Gaststättenfeuer genehmigt werden müssen, gilt das für Gartenfeuer in der Regel nicht – bestimmte Vorgaben seien aber auch dort zu beachten.

So dürfe nur naturbelassenes, trockenes Holz verbrannt werden, erläuterte Dudek. Feuchtes Material könne starken Rauch verursachen. Auch Brandbeschleuniger wie Benzin sollten auf keinen Fall verwendet werden. Zudem dürften Osterfeuer nicht zur Entsorgung von Gartenabfällen genutzt werden.

Achtung auf Brand-, Natur- und Tierschutz

Dudek zufolge sollte ausreichend Abstand zu Gebäuden – auch zu Gartenlauben – gehalten werden. Zudem solle eine Löschmöglichkeit bereitstehen, etwa ein Gartenschlauch mit Sprühdüse oder ein Wassereimer. Ein Feuerlöscher sei keine Pflicht, könne aber hilfreich sein.

Auch sollte man genügend Abstand zum Feuer halten. Sollte doch etwas passieren, sei es wichtig, den Notruf nicht zu scheuen, betonte Dudek. Verbrennungen könnten lebensgefährlich sein.

Der Naturschutzbund Sachsen-Anhalt wies zudem darauf hin, dass Holzstapel häufig von Wildtieren wie Igeln, Amphibien oder Vögeln als Unterschlupf genutzt würden. Aus diesem Grund solle das Brennmaterial erst kurz vor dem Anzünden aufgeschichtet werden.

Wetter im Auge behalten

Das Wetter im Land bleibt am Wochenende ein Unsicherheitsfaktor: Wegen der Waldbrandgefahrenstufe vier hat die Hansestadt Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) sämtliche Osterfeuer untersagt, wie das Ordnungsamt am Montag mitteilte. Erlaubt seien nur Feuerschalen oder Kleinstfeuer.

In Magdeburg hingegen seien 23 öffentliche Osterfeuer genehmigt worden. Die Stadt kündigte an, die Feuerstellen vorab zu kontrollieren und an den Feiertagen verstärkt zu überwachen. Wer ungeeignetes Material wie behandeltes Holz oder Gartenabfälle verbrenne, müsse mit einem Bußgeld rechnen.

Laut Deutschem Wetterdienst ist für den Karfreitag in Sachsen-Anhalt mit vielen Wolken und stellenweise leichtem Regen zu rechnen. Auch am Samstag könne es vereinzelt nass werden. Der Wind bleibe meist schwach. Bei starkem Wind bestehe erhöhte Funkfluggefahr, warnt Dudek.