Wer wann in Quarmbeck, Bad Suderode und Gernrode zum Osterfeuer einlädt und was Besucher erwartet.

Wie in den Vorjahren, lädt die Altstädter Schützengilde Hubertus Quedlinburg auch diesmal am Gründonnerstag zum Osterfeuer nach Quarmbeck ein.

Quarmbeck/Bad Suderode/Gernrode/MZ/pek. - Seit vielen Jahren gehört die Altstädter Schützengilde Hubertus Quedlinburg zu den ersten, die zum Osterfeuer einladen, und sie hält auch diesmal an dieser Tradition fest: Die Vereinsmitglieder werden am Gründonnerstag, 17. April, auf der Festwiese der Altstädter Schützengilde in Quarmbeck ab 19 Uhr ihr Osterfeuer entfachen und damit den Auftakt in der Region gestalten.