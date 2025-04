Osterfeuer in Weißenfels und Umgebung

Solche offenen Osterfeuer wie im Jahr 2018 in Reichardtswerben dürften angesichts der anhaltenden Trockenheit seltener werden.

Hohenmölsen - In gleich drei Hohenmölsener Ortsteilen sind in den kommenden Tagen Osterfeuer geplant und genehmigt. Doch die anhaltende Trockenheit könnte dazu führen, dass die Veranstaltungen in Rössuln, Granschütz und Werschen kleiner ausfallen als erhofft. Denn nach Angaben des Landeszentrums Wald gilt im Burgenlandkreis derzeit die Waldbrandwarnstufe 3.