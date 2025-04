Eisleben/MZ. - Ganz gleich wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Sachen Osterfeuer ticken, ob es für sie ein Familientreffen ist oder sie mit Freunden feiern – wir haben alle Feuertermine zusammengetragen, die wir bekommen konnten. Hier der Überblick.

Eisleben -Osterfeuer an drei Tagen

Donnerstag, 17. April: ab 18.30 Uhr, Burgsdorf, vor dem Dorfgemeinschaftshaus, Lindenplatz (Feuerschale); ab 17 Uhr, Eisleben, oberer Parkplatz Bowlingcenter Eisleben, Friedensstraße 12 (Feuerschale); ab 18 Uhr, Wolferode, Festplatz Turnhalle, Kunstbergstraße (Feuerschale mit Fackelumzug); Sonnabend, 19. April: ohne Uhrzeit, Polleben, ehemaliges Schulgelände; ohne Uhrzeit, Helfta, Kegelbahn Hauptstraße (Feuerschale); ohne Uhrzeit, Volkstedt, Festplatz (Feuerschale); ohne Uhrzeit, Eisleben, Karl-Fischer-Sportplatz (Feuerschale); ohne Uhrzeit, Oberrißdorf, Dorfplatz (Feuerschale); ohne Uhrzeit, Osterhausen, Festplatz am alten Bad (Feuerschale); Sonntag, 20. April: ab 17 Uhr, Hedersleben, Amtshof Lawekestraße (Feuerschale); ab 19 Uhr, Burning Egg in Unterrißdorf, Fortschrittschacht II;

Seegebiet Mansfelder Land: Größte Party in Röblingen

Donnerstag, 17. April: ab 19 Uhr, Röblingen am See, mit Fackelumzug, Auftritt der Dancing Flames, mit dem Osterhasen, einer Disco, und Feuerwerk (ab 21 Uhr); ab 17 Uhr, Aseleben, am Strandbereich/ Festplatz; ab 17 Uhr, Hornburg, am Dorfgemeinschaftshaus; ab 17 Uhr, Amsdorf, auf dem Festplatz an der Feuerwehr; Sonnabend, 19. April: ab 18.30 Uhr, Erdeborn mit Ostereiersuchen, Fackelumzug, Osterfeuer und Disco, in der Lehmkuhle; ab 16 Uhr, Seeburg, am Dorfgemeinschaftshaus; ab 17 Uhr, Wansleben am See, am Feuerwehrgerätehaus;

Mansfelder Grund-Helbra

Donnerstag, 17. April: ab 17 Uhr, Helbra, Reitplatz, Am Kahlberg 10 (Feuerschale); ab 15 Uhr Wimmelburg, Festplatz an der Domäne (Feuerschale); Sonnabend, 19. April: ab 17 Uhr Bornstedt, Freifläche neben der Turnhalle; ab 15 Uhr, Hergisdorf, Freifläche neben dem Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Kreisfeld; ab 14 Uhr, Klostermansfeld, Dorfgemeinschaftshaus (Osterparty mit Feuershow und Feuerschalen); ab 14 Uhr, Blankenheim, Mehrzweckhalle (Ostertanz ohne Feuer).