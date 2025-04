Dessau-Roßlau/MZ. - Traditionell werden an Ostern die Osterfeuer entzündet – auch an zahlreichen Orten in der Doppelstadt. Wann und wo man die Frühlingsabende am knisternden Feuer genießen kann, zeigt die Übersicht.

Ostern in Dessau-Roßlau: Alle angemeldeten Osterfeuer auf einen Blick

Sportgaststätte Abus , Helmut-Kohl-Straße 67, 17. April, ab 18 Uhr

, Helmut-Kohl-Straße 67, 17. April, ab 18 Uhr Heimatverein Großkühnau , Vereinsgelände am Kühnauer See, 19. April, ab 18 Uhr

, Vereinsgelände am Kühnauer See, 19. April, ab 18 Uhr Feuerwehrverein Meinsdorf , Vereinsgelände Lindenstraße 15, 19.04, ab 19 Uhr

, Vereinsgelände Lindenstraße 15, 19.04, ab 19 Uhr Heimatverein Törten , Festplatz Am Hang, 19. April, ab 18 Uhr

, Festplatz Am Hang, 19. April, ab 18 Uhr FFW Rodleben , Am Galgenberg Neeken 19. April, ab 19 Uhr

, Am Galgenberg Neeken 19. April, ab 19 Uhr Ortschaftsrat Rodleben , Grünfläche hinter der Bowlingbahn, Heidestraße 19. April, ab 19 Uhr

, Grünfläche hinter der Bowlingbahn, Heidestraße 19. April, ab 19 Uhr FFW Sollnitz, OSR, Heimatverein , Gelände der FFW Sollnitz, Mildenseer Straße, 19. April, ab 18 Uhr

, Gelände der FFW Sollnitz, Mildenseer Straße, 19. April, ab 18 Uhr Bogensport-Club Dessau , Sportstätte Walderseestraße, 19. April, ab 15 Uhr

, Sportstätte Walderseestraße, 19. April, ab 15 Uhr Am Zwickmantel (An der Adria) , Spielplatz 19. April, ab 18 Uhr

, Spielplatz 19. April, ab 18 Uhr Backhausverein Streetz , Markscheidweg (Acker) ,19. April, ab 18 Uhr

, Markscheidweg (Acker) ,19. April, ab 18 Uhr Gartenverein Waldersee , Ziegeleistraße, 19. April, ab 10 Uhr

, Ziegeleistraße, 19. April, ab 10 Uhr Zu Hause in Kochstedt , TuS Kochstedt, Lichtenauer Straße, 19. April, ab 19 Uhr

, TuS Kochstedt, Lichtenauer Straße, 19. April, ab 19 Uhr Ortschaftsrat Brambach , An der Kiesgrube, 19. April, ab 19 Uhr

, An der Kiesgrube, 19. April, ab 19 Uhr Gartenverein Freundschaft , Burgkühnauer Allee, 19. April, ab 18 Uhr

, Burgkühnauer Allee, 19. April, ab 18 Uhr Hundeclub Dessau-Alten 09 , Vereinsgelände Köthener Straße 66, 19. April, ab 18 Uhr

, Vereinsgelände Köthener Straße 66, 19. April, ab 18 Uhr Naturbad Mosigkau , Prödelweg 1a, 19. April, ab 18 Uhr

, Prödelweg 1a, 19. April, ab 18 Uhr Sportgaststätte Luisium , Am Luisium, 19. April, ab 18 Uhr

, Am Luisium, 19. April, ab 18 Uhr Heimatverein Natho , Dorfplatz Natho, 19. April, ab 18 Uhr

, Dorfplatz Natho, 19. April, ab 18 Uhr Kleingartenverein Große Schaftrift , Große Schaftrift, Kleingartenverein, 19. April, ab 14 Uhr

, Große Schaftrift, Kleingartenverein, 19. April, ab 14 Uhr Gartenverein Eichenbreite , Eichenbreite 1, 20. April, ab 18 Uhr

, Eichenbreite 1, 20. April, ab 18 Uhr Ortschaftsrat Kleinkühnau, Bergens Busch, Festplatz Kleinkühnau, 20. April, ab 14.30 Uhr

Hinweis: Aktuell herrscht Waldbrandgefahr der Stufe vier. Möglicherweise können sich daraus noch Änderungen ergeben, kündigt die Stadtverwaltung an.