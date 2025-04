Wer Ostern in Köthen und Umgebung was unternehmen möchte, hat eine große Auswahl an Veranstaltungen. Die MZ gibt einen Überblick.

Osterfeuer und Eiersuche: Wo Ostern in Köthen, Aken, Südliches Anhalt und Osternienburger Land was geboten wird

In vielen Dörfern wurde geschmückt für Ostern. So einige Veranstaltungen stehen über die Feiertage an.

Köthen/MZ. - Das Osterfest gibt Anlass für zahlreiche Veranstaltungen. Die MZ gibt einen Überblick, wo Osterfeuer lodern und Ostereier in Köthen und Umgebung gesucht werden können:

Stadt Köthen

Zu Ostern ist dieses Jahr auch am Schloss in Köthen wieder so einiges los. Am Samstag und Sonntag bietet die Köthen Kultur und Marketing GmbH sowohl Kindern als auch Erwachsenen ein abwechslungsreiches Programm.

Ab 15 Uhr wird auf dem äußeren Schlosshof mit Hüpfburg, Kinderschminken, Osterbasteleien und Streichelzoo in das Osterfest hineingefeiert. Auch Zirkus Clasen und Zirkus Probst sind zu Besuch. Des Weiteren wird das Team von Wendts Ranch aus Aken eine Ponyreitstunde anbieten. Für Speisen und Getränke wird gesorgt. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch ein Besuch vom Osterhasen höchst persönlich.

Um 18.30 Uhr geht es dann los mit dem Lampionumzug vom Schlosshof bis zum Friedenspark, wo das traditionelle Osterfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Köthen entzündet wird. Begleitet wird der Umzug außerdem von der Jugendfeuerwehr Köthen und von der Schalmeienkapelle, die für die musikalische Untermalung sorgen wird. Gegen 19 Uhr wird das Osterfeuer auf der großen Wiese im Friedenspark – unweit des Gerätehauses der Feuerwehr – entfacht. Die Jugendfeuerwehr veranstaltet zudem einige Aktionen für Kinder. Auch Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto werden angeboten.

Am Ostersonntag öffnet die Ausstellung „Leben und leben lassen? Über die Artenvielfalt“ im Schloss in Köthen ein letztes Mal ihre Türen. Sie beleuchtet die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Artenvielfalt der Vogelwelt. Nach einem Konzert der Band „Die Couchies“ haben Gäste die Gelegenheit, die Ausstellung noch einmal oder erstmals zu besuchen – wer möchte, 15.45 Uhr oder 16.35 Uhr bei einer 20-minütigen Impulsführung.

Eine besonders große Ostereier-Suchaktion gibt es am Ostersonntag, 20. April, im Köthener Tierpark. Um 10 Uhr soll es losgehen, dann gilt es für die kleinen Besucher, 1.000 Eier und 500 Schokohasen zu suchen und zu finden, die auf dem gesamten Gelände versteckt sind. Es wird auch eine Hüpfburg und einen Stand zum Kinderschminken geben. Gegen 14 Uhr steht auch Ponyreiten auf dem Programm. Für große, aber besonders für kleine Besucher, gibt es also viel zu entdecken und zu unternehmen.

Das Team vom Tierpark ist schon fleißig dabei, Vorbereitungen für den Ostersamstag zu treffen. Es werden Stände aufgebaut und Sträucher, Büsche und Bäume im Park mit bunten Ostereiern geschmückt. Doch laut Geschäftsführer Michael Engelmann „schmückt sich Mutter-Natur gerade schon von selbst“. Es gelten die regulären Eintrittspreise. Der Tierpark Köthen hat am Ostersamstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Stadt Aken

Das traditionelle Osterfeuer gehört zu den Festtagen einfach dazu. Auch an der Elbe. In Aken wird es auch in diesem Jahr wieder auf der Festwiese entzündet – natürlich unter Aufsicht der ortsansässigen Freiwilligen Feuerwehr. Um 18 Uhr soll es am Samstag, 19. April, losgehen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. „Freut euch auf eine stimmungsvolle Atmosphäre, wärmende Flammen und ein geselliges Beisammensein“, heißt es seitens der Feuerwehr, des Feuerwehrfördervereins und der Stadtverwaltung.

Die Vorbereitungen für das Osterfeuer laufen bereits auf Hochtouren. Ein paar kleine Aktionen für Kinder wollen sich die Feuerwehrleute auch dieses Mal wieder einfallen lassen. Wer dazu beitragen möchte, dass das Osterfeuer in Aken ordentlich in die Höhe wächst, der kann am Samstag ab 9 Uhr noch Grünschnitt zur Festwiese bringen, wo die Feuerwehr zu dieser Zeit mit dem Aufbau beginnt. Unrat und Paletten werden nicht angenommen.

Stadt Südliches Anhalt

In Weißandt-Gölzau geht es schon am Samstagnachmittag um 15 Uhr los. Neben einer ausgiebigen Ostereiersuche sind auch eine Hüpfburg sowie einige Leckerbissen angekündigt. Unter anderem wird es Stockbrot, Waffeln und Cocktails geben, aber auch das Steak vom Grill und das Fassbier dürfen nicht fehlen. Bereits seit dem 9. April werden Bewohner darum gebeten, trockenen Grünschnitt auf dem Festplatz in Weißandt-Gölzau abzulegen. In der Zwischenzeit wird sich einiges angehäuft haben – einem gelungenen Osterfeuer steht also nichts mehr im Wege.

Auch in Reinsdorf wird es Feuer und Ostereiersuche geben. Die Veranstaltung beginnt auf der Domäne in Görzig. Kinder können dort am Samstag ab 17.15 Uhr auf die Suche nach Geschenken gehen, die der Osterhase versteckt hat. Um 18 Uhr folgt der Lampionumzug von Görzig nach Reinsdorf, wo das Osterfeuer angezündet wird. Der Marsch wird von der Schalmeienkapelle Görzig musikalisch begleitet. Es folgt „ein gemütliches Beisammensein am Osterfeuer mit Speisen und Getränken“, kündigt der Kultur- und Feuerwehrverein Reinsdorf e.V. an.

Auch der TSV 06 aus Wörbzig hat einen Fackelumzug mit anschließendem Osterfeuer geplant. Nach einer Andacht zum Ostersamstag in der Kirche um 18.30 Uhr geht der Marsch in Richtung Sportplatz. Es wird etwas zu essen und zu trinken geben.

In Reupzig wird das Feuer am Samstag um 19.30 Uhr ebenfalls auf dem Sportplatz gezündet. Ab 18 Uhr werden schon Speisen und Getränke angeboten. Begleitet wird die Veranstaltung von der Freiwilligen Feuerwehr.

Wer sich für den Ostermontag, 21. April, noch nichts vorgenommen hat und Lust auf ein kulturelles Programm hat, der kann in Gröbzig gleich zwei Museen besuchen. Von 9 bis 12 Uhr lädt Ausstellungsbetreiber Otto Kappes in das Spinndüsenmuseum in der Breitscheidstraße 15 ein. Kappes ist Experte, wenn es um die Entwicklung der Chemiefaser geht. Gern gibt er Interessenten Antworten auf alle Fragen zum Thema und öffnet die Tore seines Museums auch gern nach individueller Absprache.

Im Anschluss, etwa nach einer ausgiebigen Mittagspause, lohnt sich auch ein Besuch des Schlossturms, der auch Mauseturm genannt wird. Der Heimatverein der Stadt Gröbzig lädt Besucher herzlich dazu ein, den über 800 Jahre alten Turm zwischen 14 und 17 Uhr zu erkunden.

Osternienburger Land

In Wulfen lädt der Heimatverein des Dorfes alle Bürgerinnen und Bürger am Samstag ab 18 Uhr zu einem Osterfeuer mit Andacht ein. Entzündet wird das Feuer gegen 18.30 Uhr im Park. Brennmaterial kann ausschließlich an diesem Tag angefahren werden – von 9 bis 13 Uhr. Darauf weisen die Veranstalter hin. Erlaubt sind Baum-, Hecken- und Koniferenschnitt sowie trockenes Gehölz. Nicht angenommen werden dagegen Wurzeln, Bauholz und Möbelteile.

Bei „Fränzchens Vereinslokal“ in der Gartensparte in Wulfen wird bereits am Freitag, 18. April, ein Feuer entzündet. 17 Uhr geht es los.

Auch im benachbarten Drosa wird am Samstag zum Osterfeuer eingeladen. Um 19 Uhr startet an der Feuerwehr ein Fackelumzug. Gegen 20 Uhr wird schließlich das Osterfeuer entzündet. Der Verein „Wir für Drosa“ sowie die Freiwillige Feuerwehr des Dorfes und der „Heimabend Drosa“ sind die Veranstalter.

In Großpaschleben treffen sich Bürgerinnen und Bürger am Samstag ebenfalls zum Osterfeuer. Los geht es hier um 18 Uhr. Seit einigen Tagen kann bereits Brennmaterial angeliefert werden. Es wird darum gebeten, die Vorgaben für Traditionsfeuer zu beachten.

Die Freiwillige Feuerwehr in Osternienburg veranstaltet ihr traditionelles Osterfeuer am Samstag ab 18 Uhr. Für Kinder gibt es ab 17.30 Uhr eine Überraschung: Sie können auf Ostereier-Suche gehen.

Wer am Gründonnerstag bereits in Osterstimmung ist und Lust auf duftendes Gebäck hat, der ist am 17. April herzlich zum Osterbacken in Diebzig eingeladen. Im ortseigenen Backhaus werden ab 17 Uhr diverse Osterleckereien nach alter Tradition gebacken. Dafür wird Holz verwendet, das erst eingeschichtet und dann abgebrannt wird, sodass sich der Ofen ordentlich aufheizt.

Im vergangenen Jahr wäre das Osterbacken beinahe aufgrund von starkem Regen buchstäblich ins Wasser gefallen, doch für den kommenden Gründonnerstag ist kein Regen angesagt. Aber alle Backlustigen aufgepasst: Wer sein eigenes Gebäck im Diebziger Backhaus backen lassen will, der wird gebeten, sich zuvor über die Mailadresse [email protected] anzumelden. Teig für Brote soll bis spätestens 16 Uhr vor Ort abgegeben werden, Teig für süßes Ostergebäck bis 17 Uhr.