Sangerhausen/MZ. - Ganz gleich wie Sie, in Sachen Osterfeuer ticken, ob es für sie ein Familientreffen ist oder sie mit Freunden feiern – wir haben alle Feuertermine zusammengetragen, die wir bekommen konnten. Hier der Überblick. In der Hoffnung, dass die große Trockenheit nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung zieht.

Sangerhausen: Das größte Feier lodert an der Probstmühle.

Donnerstag, 17. April: ab 18 Uhr in Gonna, Siedlung; Sonnabend, 19. April: ab 17 Uhr, Lengefeld, Sportplatz; ab 18 Uhr, Horla, Freifläche an der Wettelröder Straße; ab 17 Uhr Riestedt, Wiese hinter dem Festplatz; ab 18 Uhr, Oberröblingen, Sportplatz; ab 18 Uhr, Grillenberg, Freifläche „Zimmertal“; ab 18 Uhr, Sangerhausen, An der Probstmühle; ab 18 Uhr, Wettelrode, Freifläche Lehde;

Allstedt: Wo man sich trifft

Donnerstag, 17. April: ab 19 Uhr, Emseloh, Eisleber Straße 1 am Sportplatz; ab 19 Uhr, Wolferstedt, Am Sportplatz 174a; ab 19 Uhr, Beyernaumburg, Othaler Straße 22 (am Sportplatz); ab 17 Uhr, Othal, Wiese südl. der Ortslage; Sonnabend, 19. April: ab 18 Uhr, Holdenstedt, am Sportplatz; ab 18 Uhr, Allstedt, AWG-Siedlung; 18 Uhr, Niederröblingen, am Sportplatz; 19.30 Uhr, Winkel, gegenüber Zur Försterei 12;

Goldene Aue: drei Tage

Donnerstag, 17. April: ab 19 Uhr, Kelbra, ehemaliges Brauereigelände; Sonnabend, 19. April: ab 16 Uhr, Berga, am Alten Sportplatz; ab 19.30 Uhr, Brücken, am Kirchrain; ab 19 Uhr, Edersleben, am Sportplatz; ab 19 Uhr, Hackpfüffel, Borxleber Weg; ab 18 Uhr, Hohlstedt, Helmegarten; ab 18 Uhr, Kelbra, Campingplatz; ab 18 Uhr, Riethnordhausen, Im Erdfall; ab 18 Uhr, Tilleda, Königspfalz; ab 18 Uhr, Wallhausen, Stilles Tal; Sonntag, 20. April: ab 19 Uhr, Bösenrode, Hinter den Ellern; ab 18 Uhr, Rosperwenda, Roßlaer Weg; ab 18 Uhr, Sittendorf, am Kelbraer Weg – neben dem Sportplatz; ab 19.30 Uhr, Thürungen, Am Bachweg;

Südharz: Ausreißer Breitungen

Sonnabend, 19. April: ab 18 Uhr, Wickerode, Im Langen Tal; ab 19.30 Uhr, Stolberg, Festplatz am Rittertor; ab 19 Uhr, Bennungen, Am Alten Sportplatz; ab 19 Uhr, Kleinleinungen, Festplatz; ab 18 Uhr, Breitenstein, Am Tennisplatz; ab 18 Uhr, Hainrode, Am Reesenbach; ab 18 Uhr, Drebsdorf, An der Trift/Roter Berg; ab 17.30 Uhr, Dittichenrode, Am Sandgraben; ab 18 Uhr, Rottleberode, Alte Grube; ab 19 Uhr, Agnesdorf, Steier; ab 18 Uhr, Dietersdorf, Auf der Stummel; ab 18 Uhr, Hayn, Sportplatz; ab 18 Uhr, Uftrungen, Neuer Garten; ab 19 Uhr, Roßla, Sportplatz; ab 19 Uhr, Schwenda, Stadtweg; ab 19 Uhr, Questenberg, Brüderholz; Sonntag, 20. April: ab 18 Uhr, Breitungen, Rödchen;