Saalekreis/MZ. - Die Tradition Osterfeuer lebt: Ob in Querfurt, Weida-Land, Bad Lauchstädt, Mücheln, Braunsbedra, Merseburg, Leuna oder Schkopau – überall laden Vereine und Feuerwehren zu geselligen Abenden mit lodernden Feuern ein. Neben Fackelumzügen und Leckereien vom Grill erwartet vor allem die Kleinen vielerorts der Osterhase mit versteckten Überraschungen. Die MZ gibt einen Überblick über die Termine für die Festtage:

Alberstedt

Samstag, 19. AprilDie Freiwillige Feuerwehr des Ortes lädt ab 16 Uhr zum Osterfeuer auf dem Spielplatz in Alberstedt ein. Um 16 Uhr kommt der Osterhase. Um 17 Uhr wird das Osterfeuer entzündet.

Barnstädt

Samstag, 19. AprilDer Barnstädter Faschingsclub lädt zu einem gemütlichen Abend beim Osterfeuer ein. Ab 18.11 Uhr lodern die Flammen des großen Feuers an der Weida-Quelle. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch der Osterhase hat sich angesagt und wird wieder eine Tombola mit einem Hauptpreis durchführen und hat die eine oder andere Überraschung für Groß und Klein im Korb.

Bad Lauchstädt

Gründonnerstag, 17. AprilDelitz am Berge: Die Freiwillige Feuerwehr lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer ein. Ab 17.30 Uhr zeigt ein Puppentheater „Rotkäppchen“. Gegen 19 Uhr wird das Osterfeuer entzündet. Außerdem werden Hüpfburg, Knüppelkuchen, Kinderüberraschungen sowie Speisen und Getränke angeboten.

Samstag, 19. AprilGroßgräfendorf: Die Freiwillige Feuerwehr lädt ab 15 Uhr zum Ostertanz am Gerätehaus ein. Es gibt Kaffee und Kuchen, der Osterhase kommt, und ein Fackelumzug wird durchgeführt. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.Schotterey: Der Pfingstburschenverein 1985 lädt mit freundlicher Unterstützung der Stadtverwaltung Bad Lauchstädt ab 17.30 Uhr zum Osterfeuer auf den Brennplatz an der alten Mühle in Schotterey ein. Der Osterhase kommt. Für Verpflegung ist gesorgt.Bad Lauchstädt: Die Feuerwehr Bad Lauchstädt lädt ab 18 Uhr auf ihr Gelände am Ahornweg. Um 18.30 Uhr wird dort das Feuer entzündet. Dazu gibt es Gegrilltes, und eine DJane spielt Musik aus den 80ern und 90ern. Auch der Osterhase wird erwartet.

Bad Dürrenberg

Samstag, 19. AprilEs wird zum Oster- und Frühlingsmarkt auf dem Platz vor dem Palmen- und Vogelhaus eingeladen. Die Eröffnung erfolgt um 10 Uhr durch Bergrat, Brunnenkönigin und Bürgermeister. Auch der Heimatbund Bad Dürrenberg beteiligt sich am Markttreiben: Die Schausiederei ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eierlaufen und Büchsenschießen werden von 10 bis 17 Uhr angeboten. Ab 11 Uhr findet die Ostereiersuche im Kurpark mit dem Verein Sole-Jugend Bad Dürrenberg statt. Die Weinlaube im Kurpark ist von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr tritt der Dürrenberger Carnevals-Club auf.

Beuna

Ostersonntag, 20. AprilDer Literaturkreis Leseturm lädt um 16 Uhr zur Cartoon-Lesung mit Heinz-Joachim Becker zum Thema „Ampelzeit, Ampelstreit, Ampelmännchen“ in der Hoppenhaupt-Kirche in Beuna ein. Die Gäste können sich auf 52 Karikaturen mit spitzer Feder, Ironie und Humor aus der jüngsten Geschichte in Bild und Ton von und mit Heinz-Joachim Becker freuen, dem bekannten Karikaturisten aus Leuna. Das Buch zur Cartoon-Lesung wird vom Künstler handsigniert zum Preis von 12,50 Euro angeboten.

Braunsbedra

Samstag, 19. AprilKrumpa: Der Heimat- und Feuerwehrverein sowie die Initiative Kirche Krumpa laden ab 17 Uhr zum Osterfeuer mit Fackelumzug auf den Platz der Feuerwehr, Krumpaer Hauptstraße 37, ein. Start des Fackelumzugs ist um 18 Uhr. Es wird geboten: Essen, Trinken, Stockkuchen und Disco.

Ostersonntag, 20. AprilAb 14.30 Uhr hoppelt der Osterhase durch Krumpa. Auf dem Spielplatz, dem Platz der Feuerwehr und am Teichberg werden Osterjuwelen gesucht. Diese können dann in der Kirche Krumpa gegen ein kleines Osterpräsent getauscht werden.Die MS Geiseltalsee lädt ab 15 Uhr zu Live-Musik mit Timon Christ an den Geiseltalsee ein. Hier können Besucher auch Eier bemalen. Es gibt außerdem eine große Bastelecke und der Osterhase kommt mit Überraschungen für die kleinen Gäste. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Des Weiteren bietet die MS Geiseltalsee am Karfreitag, Samstag und Ostersonntag Schifffahrten an. Tel.: 034633/33 95 05.

Karfreitag, 18. AprilDie Stadt Braunsbedra, die Stadt Mücheln und der Verein für Hallenradsport (VfH) Mücheln veranstalten gemeinsam das Anradeln im Geiseltal. Start ist um 10 Uhr am Aussichtsturm in Braunsbedra-Neumark. Die Strecke führt über die Marina Mücheln. Dort besteht die Möglichkeit, sich um circa 10.30 Uhr ins Fahrerfeld einzureihen. Ziel ist die Wetterschutzhütte auf der Halbinsel. Dort ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Ostermontag, 21. AprilOstereiersuche in der Pfännerhall für Kinder um 14 Uhr unter dem Motto „Wer findet das goldene Ei?“. Es gibt für jedes Kind eine Überraschung. Unkostenbeitrag für die Bastelstraße nach Materialverbrauch, Unkostenbeitrag für die Ostereiersuche fünf Euro. Um Voranmeldung wird gebeten unter Telefon 034633/90825 oder per Mail: [email protected].

Branderoda

Samstag, 19. AprilAb 14 Uhr findet ein Frühjahrsputz im Ort statt. Treffpunkt ist der Adolf-Holst-Platz. Auch der Osterhase kommt zu Besuch. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Delitz am Berge (Bad Lauchstädt)

→ siehe Bad Lauchstädt, Gründonnerstag, 17. April

Döllnitz

Samstag, 19. AprilDie Heimatgeschichtliche AG Döllnitz lädt in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes und dem Schützenverein ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf der Festwiese ein. Bereits um 15 Uhr kommt im Kulturgarten Döllnitz der Osterhase zu Besuch. Hier gibt es auch Kaffee und Kuchen für Jung und Alt.

Ermlitz (Schkopau)

Gründonnerstag, 17. AprilDie Sportgemeinschaft (SG) Ermlitz und die Freiwillige Feuerwehr laden zum Osterfeuer ein. Beginn ist um 17 Uhr auf dem Vereinsgelände der SG. Es gibt Leckereien vom Grill und Getränke.

Esperstedt

Gründonnerstag, 17. AprilDie Freiwillige Feuerwehr und ihr Förderverein laden zum Osterfeuer ein. Um 17 Uhr kommt der Osterhase, im Anschluss wird das Osterfeuer auf dem Hängerplatz am Pflaumenweg angezündet. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Farnstädt

Samstag, 19. AprilDie Freiwillige Feuerwehr und der Verein zur Förderung dieser Wehr laden ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf dem Platz hinter dem Kulturhaus in Farnstädt ein. Versorgung und Unterhaltung sind vorbereitet. Natürlich werden die bunten Ostereier nicht fehlen. Die Kinder können wieder Stockbrot backen.

Frankleben

Samstag, 19. AprilDer SV Friesen Frankleben, der Heimatverein Reipisch und die Freiwillige Feuerwehr laden ab 14.30 Uhr zur Franklebener Eiersuche ein. Der Einlass erfolgt über den Zugang der Kampfbahn der Stahlwerker (Sportplatz). Es gibt extra einen Suchbereich für Kinder. Osterkörbchen sind mitzubringen. Es gibt einen Kuchenverkauf, bei dem Spenden für die Hortfahrt gesammelt werden. Für Essen und Trinken wird gesorgt.

Gatterstädt

Samstag, 19. AprilAufgrund von Umbaumaßnahmen im Park findet das diesjährige Osterfeuer im gemütlichen Pfarrgarten, Kleine Straße 43, statt. Die Freiwillige Feuerwehr und die Landfrauen laden ab 18 Uhr ein. Es gibt Gegrilltes und Getränke sowie eine kleine Überraschung für Kinder.

Großgräfendorf (Bad Lauchstädt)

→ siehe Bad Lauchstädt, Samstag, 19. April

Großkayna

Gründonnerstag, 17. AprilOsterfeuer ab 17 Uhr am Großkaynaer See am Sportforum.

Gröst

Samstag, 19. AprilZum Gröster Osterfeuer wird ab 15 Uhr an den „Alten Konsum“ eingeladen. Los geht’s mit Kaffee und Kuchen. Ab 16 Uhr steht die Ostereiersuche auf dem Programm. Circa 19 Uhr wird das Osterfeuer entzündet. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt.

Hohenweiden

Samstag, 19. AprilDie Dorfgemeinschaft Hohenweiden und die Freiwillige Feuerwehr laden zum diesjährigen Osterfeuer auf dem Festplatz ein. Beginn ist um 17 Uhr mit der Ostereiersuche für alle Kinder. Für das leibliche Wohl gibt es Getränke und Grillwürstchen.

Kötschlitz

Samstag, 19. AprilDer Heimatverein mit Unterstützung der Ortsfeuerwehr Günthersdorf-Kötschlitz lädt zum Osterfeuer ab 17 Uhr an die Feuerwehr, Kötschlitzer Allee, ein. Um 18 Uhr startet der Fackelumzug. Um 18.30 Uhr wird das Osterfeuer angezündet. Es gibt Bratwurst vom Grill, Knüppelkuchen, Süßes vom Osterhasen und vieles mehr.

Kröllwitz

Samstag, 19. AprilDer Kröllwitzer Dorfverein lädt ab 19 Uhr zum Osterfeuer an den Dorfteich ein. Geboten werden musikalische Umrahmung, Speisen und Getränke.

Krumpa (Braunsbedra)

→ siehe Braunsbedra, Samstag, 19. April & Ostersonntag, 20. April

Leimbach

Karfreitag, 18. AprilStadtrat Hans-Ulrich Walter aus Querfurt lädt zum Osterspaziergang von Leimbach nach Hermannseck und zurück ein. Los geht's um 16 Uhr ab dem Kulturhaus Leimbach durch die Drift in Richtung Hermannseck. Von dort können die Wanderer entscheiden, ob sie den Weg wieder zurücknehmen wollen (Gesamtdauer: 1,5 Stunden) oder über das Tal des Schmoner Baches und Oberschmon wieder zurück nach Leimbach laufen möchten (Gesamtdauer: 2,5 Stunden). Die Wanderer sollten an wetterfeste Kleidung, geeignetes Schuhwerk und ausreichend Flüssigkeit denken.

Liederstädt

Gründonnerstag, 17. AprilDie Sportfreunde der SpVgg 99 Weißenschirmbach laden ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf die Festwiese nach Liederstädt ein. Für Speis, Trank und Unterhaltung ist gesorgt.

Samstag, 19. AprilDie Landfrauen laden gemeinsam mit dem Pfingstburschenverein und der Freiwilligen Feuerwehr ab 18 Uhr zum Osterfeuer am Feuerwehrhaus ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Lochau (Schkopau)

Gründonnerstag, 17. AprilDer Lochauer Faschingsclub wird zusammen mit dem Feuerwehrförderverein das Osterfeuer gestalten.

Lodersleben

Samstag, 19. AprilDie Freiwillige Feuerwehr lädt zum Osterfeuer mit vorherigem Fackelumzug ans Feuerwehrgerätehaus ein. Ab 17 Uhr brennt der Rost, und auch für Getränke ist gesorgt. Um 18 Uhr startet der Fackelumzug. Fackeln können vor Ort käuflich erworben werden. Ab 18.30 Uhr wird zur Ostereiersuche eingeladen. Ab 21 Uhr findet ein Gottesdienst zur Osternacht in der Kirche statt.

Luppenau (Schkopau)

Gründonnerstag, 17. AprilAm Gründonnerstag beginnt um 16 Uhr in Luppenau das traditionelle Osterfeuer mit Fackelumzug.

Ostermontag, 21. AprilIn Luppenau findet am Ostermontag ab 10 Uhr das traditionelle Ostereiersammeln statt. Kinder können nach versteckten Überraschungen suchen.

Merseburg

Samstag, 19. AprilDer Förderverein Radrennbahn Merseburg lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf der Radrennbahn Merseburg ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.Zu einem Osterspaziergang mit der Merseburger Marktfrau wird ab 14 Uhr eingeladen. Bei dieser Erlebnis-Stadtführung wird nicht nur geschichtliches Fachwissen an den Mann oder die Frau gebracht, sondern auch über verschiedene Osterbräuche geschwätzt. Die geschmückten Osterbrunnen der Stadt sind ein Augenschmaus und mit viel Glück hat das Marktweib auch etwas für den Gaumenschmaus dabei. Treffpunkt um 14 Uhr ist am Ständehaus. Der Spaziergang dauert circa 1,5 Stunden. Tickets gibt es in der Stadtinformation Merseburg zum Preis von 8,50 Euro, ermäßigt 2 Euro.

Ostersonntag, 20. AprilDie „Königin der Instrumente“ erklingt anlässlich des Osterfestes für die Gäste des Merseburger Doms. Sie können der romantischen Ladegastorgel lauschen, einer der prächtigsten Orgeln unserer Region. In den 40-minütigen Andachten mit Orgelmusik zeigen Organisten von nah und fern ihr herausragendes Können. Am Ostersonntag um 15 Uhr ist die lettische Organistin Liene Andreta Kalnciema zu Gast.

Ostern allgemeinEs geht bei den Turmführungen wieder hoch hinaus! Über die sogenannte Königstreppe werden Besucher des Merseburger Doms freitags bis sonntags sowie an kirchlichen Feiertagen jeweils um 14 Uhr bis auf den beeindruckenden Dachstuhl des Doms geführt.

Mücheln

Samstag, 19. April„Auf die Eier, fertig, los!“ heißt es von 10 bis 12 Uhr am Raiffeisenmarkt in Mücheln. Gesucht werden über 100 Eier, die gegen süße Überraschungen getauscht werden können. Für das goldene Ei gibt es einen Einkaufsgutschein des Marktes im Wert von 50 Euro.

Ostersonntag, 20. AprilIm Schützenhaus in Mücheln heißt es: Ostern mit Joe Eimer & Die Skrupellosen. Beginn ist um 21 Uhr.

Karfreitag, 18. April→ siehe Braunsbedra: Anradeln durchs Geiseltal mit Startpunkt in Braunsbedra, Station in Mücheln.

Nemsdorf-Göhrendorf

Gründonnerstag, 17. AprilDie Göhrendorfer Pfingstburschen laden zum Osterfeuer auf den Sportplatz Nemsdorf ein. Ab 16.30 Uhr werden Ostereier gesucht. Um 18.30 Uhr wird das Osterfeuer angezündet.

Obhausen

Samstag, 19. AprilDie Pfingstburschen aus Obhausen laden zum Osterfeuer auf dem Platz hinter der Feuerwehr Obhausen ein. Ab 19 Uhr ist Ostereiersuche angesagt. Im Anschluss wird das Osterfeuer angezündet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Querfurt

Gründonnerstag, 17. AprilLiederstädt: → siehe obenZiegelroda: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr lädt zum Osterfeuer ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr zum Umzug mit der Schalmeienkapelle Landgrafroda am Backhausberg. Von dort aus geht es durch das Dorf bis zum Festplatz, wo das Osterfeuer brennen wird. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Samstag, 19. AprilWeißenschirmbach: Der Feuerwehrverein des Ortes lädt zum Osterfeuer auf dem Feuerwehrgelände, Neumarkt 25, ein. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Um 17 Uhr beginnt die Eiersuche, bevor ab 17.30 Uhr das Osterfeuer brennt.Querfurt: Ab 17 Uhr findet wieder das alljährliche Osterfeuer des Feuerwehrvereins Querfurt auf dem Festplatz, Obhäuser Weg, statt. Es hoppelt der Osterhase der Wohnungsbaugesellschaft über den Platz und verteilt Süßes.Schmon: Der Heimatverein lädt zum traditionellen Osterfeuer auf den Festplatz in Niederschmon ein. Ab 16 Uhr brennt der Rost, ab circa 18 Uhr das Osterfeuer.Lodersleben: → siehe oben

Röglitz

Samstag, 19. AprilDer Förderverein Röglitz lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer auf dem Sportplatz ein. Speisen, Getränke und Gemütlichkeit werden geboten.

Sankt Micheln

Samstag, 19. AprilDie Freiwillige Feuerwehr und die Kirchengemeinde Sankt Micheln laden ein, das Osterfest gemeinsam zu feiern.Um 18 Uhr findet ein Gottesdienst in der Kirche Sankt Micheln statt. Ebenfalls um 18 Uhr beginnt das Osterfeuer mit Angrillen am Feuerwehrdepot Am Anger. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Schkopau

Gründonnerstag, 17. AprilSchkopau: Der Kultur- und Traditionsverein der Freiwilligen Feuerwehr lädt ab 15 Uhr zum Osterfest mit Osterfeuer auf der Festwiese ein. Die Besucher erwartet ein Kuchenbasar, Kinderschminken, Kindereisenbahn und Hüpfburg, der Besuch von Clown Lulo, eine Ostereiersuche, der Besuch vom Osterhasen, Kutschfahrten und Imkereiprodukte, musikalische Umrahmung sowie Verpflegung. Bei Einbruch der Dunkelheit wird das Osterfeuer durch die Ortsfeuerwehr entzündet.

Samstag, 19. AprilBurgliebenau: Der Traditionsverein lädt ab 17 Uhr zum Osterfeuer an das Vereinshaus am Gutshof ein.

Schraplau

Samstag, 19. AprilDer Kultur- und Heimatverein lädt ab 16.30 Uhr zum Osterfeuer ein. Es findet im Hof der Schulstraße 1 statt. Für die jüngsten Gäste hat der Osterhase sein Glücksrad aufgestellt. Es gibt Süßigkeiten und bunte Ostereier.

Thalschütz

Samstag, 19. AprilDer Verein zur Traditionspflege der Feuerwehr Rampitz-Thalschütz lädt ab 18 Uhr zum Osterfeuer ein. Es wird auch ein Kinderfeuer mit Knüppelkuchen geben. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Weißenschirmbach

→ siehe Querfurt, Samstag, 19. April

Ziegelroda

→ siehe Querfurt, Gründonnerstag, 17. April

Zöschen

Samstag, 19. AprilDie Freiwillige Feuerwehr Zöschen-Zweimen und der Förderverein laden ab 17 Uhr auf dem Festplatz zum Osterfeuer ein. Hier erwartet die ganze Familie wieder ein buntes Programm, wie die große Ostereiersuche im Park, ein Fackelumzug mit der Blaskapelle Edelweiß und das Entzünden des Osterfeuers. Für das leibliche Wohl und musikalische Unterhaltung ist ebenso gesorgt.

Zweimen

Samstag, 19. AprilDer Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr des Ortes lädt zum Osterfeuer ein. Beginn ist um 18 Uhr. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

