Wegen der anhaltenden Trockenheit und hoher Waldbrandgefahr haben erste Städte in der Altmark Osterfeuer untersagt. Soweit ist es im Saalekreis noch nicht. Die Stadt Querfurt reagiert aber mit Auflagen.

Querfurt/Bad Lauchstädt/MZ. - „Es wird eher ein Lager- denn ein Osterfeuer“, blickt Stefan Fiedler auf den Donnerstagabend. Da wollte der Förderverein der Feuerwehr Ziegelroda nach einem Fackelumzug am Sportplatz das traditionelle Brauchtumsfeuer entzünden. Doch das wird in diesem Jahr deutlich kleiner ausfallen und lediglich in einer Feuerschale brennen, um die Gefahr durch Funkenflug zu minimieren, wie der Wehrleiter erklärt.