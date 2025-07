Jessen/MZ. - „Die jüngeren Kollegen haben noch zu großen Respekt vor der Aufgabe“, meint Bernd Winkler, Jahrgang 1954, nach seiner erneuten Wahl zum Vorstandsvorsitzenden der Elsterland Milchliefergenossenschaft im Jessener Schützenhaus. Als eine seiner Hauptaufgaben in den kommenden drei Jahren sieht Winkler den Erhalt und Ausbau der Genossenschaft an. Ein Mittel, Arbeitskräfte zu binden, sei eine gute Bezahlung. Wenn er hört, was Mitarbeiter bei der Bayerischen Milchindustrie (BMI) verdienen, sei es kein Wunder, wenn keiner mehr Lust habe, Kühe zu melken. „Hier ist etwas heftig in Schieflage geraten.“

