Wo brennen in Thale die Osterfeuer?

In allen Ortsteilen der Stadt Thale werden Osterfeuer entzündet.

Thale/MZ/son. - Sie knistern, wärmen und leuchten in der Dunkelheit, sind meist schon von Weitem zu sehen: Osterfeuer. Von diesen gibt es am Sonnabend, 19. April, mehrere in der Stadt Thale.

In Allrode geht es um 19 Uhr los mit einem Lampion- und Fackelumzug mit Spielmannsmusik. Treffpunkt ist der Kaufhallenplatz, der Umzug führt zum Platz des Bauhofs am Friedhof. „Achtung: Es können Schwarzmacher unterwegs sein“, heißt es auf einem Werbeplakat.

Im Ortsteil Altenbrak findet das Osterfeuer um 19 Uhr auf dem Osterberg (Rolandseck) statt.

Das in Friedrichsbrunn wird hinter der ehemaligen Grundschule angezündet. Dorthin zieht ebenfalls ein Lampion- und Fackelumzug; Treffen ist um 18.30 Uhr am Feuerwehrdepot.

In Neinstedt brennt das Osterfeuer um 18 Uhr auf dem Sportplatz. Zusätzlich gibt es bereits am 17. April um 18 Uhr ein Feuer auf dem Kalkhof.

In Stecklenberg findet das Feuer an Ostersonnabend um 19 Uhr auf dem alten Sportplatz am Schützenhaus statt.

Thales Osterfeuer brennt um 19 Uhr auf dem Pfingstanger, es wird von der Jugendfeuerwehr angezündet. Auch im Gasthaus zum Rübchen wird gefeiert.

In Treseburg findet das Osterfeuer um 19 Uhr auf dem Parkplatz an der Feuerwehr statt.

Das in Warnstedt brennt um 19 Uhr auf dem Mühlenberg.

Bereits um 18 Uhr findet das Feuer in Weddersleben auf der ehemaligen Kleinsportanlage statt.

In Westerhausen gibt es ein Osterfeuer im Tierpark. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.