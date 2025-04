Im Heimatmuseum von Allrode machen Besucher eine Zeitreise in die Geschichte und die Natur in und um den Thalenser Ortsteil. Für welches neue Ausstellungsstück noch Teile gebraucht werden.

Steffi Rienäcker mit der Schultasche ihrer Mutter, dank der es die Heimatstube in Allrode gibt.

Allrode/MZ. - „Wissen Sie, was das ist?“, fragt Steffi Rienäcker und hebt vorsichtig einen hölzernen Kasten mit dünnen Gitterstäben hoch. Das Exponat in der Heimatstube Allrode sieht aus wie der Ahne einer modernen Lebendfalle für Nager. Doch in ihm schwingen zwei Schaukeln wie aus einem Vogelkäfig. Es handelt sich um eine alte Falle, mit der Buchfinken gefangen wurden – für den Finkenmanöver-Wettbewerb, ein Harzer Brauchtum, bei dem der Vogelgesang prämiert wird.