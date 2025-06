1.000 Haushalte in Osternienburg sollen bald schnelles Internet bekommen. Was Interessenten tun müssen.

Osternienburg/MZ. - Glasfaserplus wird 2026 in Osternienburg Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Gemeinde und Glasfaserplus haben dazu am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. In diesem Rahmen werden rund 1.000 Haushalte im Ortsteil Osternienburg angeschlossen.