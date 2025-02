Die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg hat eine Förderung von 1,6 Millionen Euro erhalten. Sie will im Thalenser Ortsteil Weddersleben für Wohngemeinschaften neu bauen. Davon sollen nicht nur die künftigen Bewohner profitieren.

Lebenshilfe baut in Weddersleben neu: Woher die künftigen WG-Bewohner kommen

Dieses Gebäude in Weddersleben muss weichen, es wird hier neu gebaut. Auf dem Grundstück sollen zwei moderne Wohngemeinschaften entstehen.

Weddersleben/MZ. - Dass sich bald was tut mit einem alten Wohnhaus an der Friedensstraße in Weddersleben, haben die Nachbarn schon mitbekommen: Vergangene Woche wurde der Hang auf der Rückseite des Gebäudes sauber gemacht, berichtet einer. Er weiß auch: Die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg hat das Objekt erworben. Diese hat ein Bauprojekt vor, es sei ein „weiterer Meilenstein für ein selbstbestimmtes und inklusives Wohnen“, teilt die Lebenshilfe mit.