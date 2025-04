Hettstedt/MZ. - Ganz gleich wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Sachen Osterfeuer ticken, ob es für sie ein Familientreffen ist oder sie mit Freunden feiern – wir haben alle Feuertermine zusammengetragen, die wir bekommen konnten. Hier der Überblick.

Hettstedt: fünf Osterfeuer.

Donnerstag, 17. April: ab 17 Uhr, Hettstedt, Saigerhütte; ab 17 Uhr, Meisberg, Festplatz; ab 18 Uhr, Burgörner/Altdorf, Hafenbar; Sonnabend, 19. April: ab 18 Uhr, Walbeck, Unterdorf; ab 15 Uhr, Burgörner/ Altdorf, auf Gelände Mansfeld Museum ;

Gerbstedt: Donnerstag und Sonnabend

Donnerstag, 17. April: ab 18 Uhr, Helmsdorf, Helmsdorfer Straße 8; ab 18.30 Uhr, Gerbstedt, Kap-Sportplatz; ab 18 Uhr, Thondorf, ehemaliger Sportplatz, Klostermansfelder Straße; ab 18 Uhr, Freist, Sportplatz; Sonnabend, 19. April: ab 18 Uhr, Welfesholz, Sportplatz; ab 17 Uhr, Rottelsdorf, Schmiedeberg, Beesenstedter Weg 3a; ab 17 Uhr, Zabenstedt, Freifläche im Kleingartenverein – auf dem Grundstück der Kleingartenanlage „Gute Hoffnung“; ab 18 Uhr, Augsdorf, Pfingstwiese; ab 17 Uhr, Friedeburg, Sportplatz; ab 18 Uhr, Thaldorf, Auf der Wiese - Winkel; ab 18 Uhr, Friedeburgerhütte, An den Kornflaschen; ab 13 Uhr, Gerbstedt, Kleingartenanlage „Einheit“ zentraler Platz vor Vereinshaus;

Arnstein: Haupttag ist Samstag

Donnerstag, 17. April: ab 19 Uhr, Quenstedt, am Sportplatz; Sonnabend, 19. April: ab 17 Uhr, Harkerode, Sportplatz; ab 18 Uhr, Bräunrode, Sportplatz; ab 18 Uhr, Sylda, Feuerwehrgerätehaus; ab 17 Uhr, Sandersleben, Sportplatz; ab 18 Uhr, Ulzigerode, Osterberg am Feldweg Richtung Stangerode, Ulzigeröder Hauptstraße; ab 17.30 Uhr, Alterode, Festplatz, Hüttehof; ab 18 Uhr, Stangerode, Ortsausgang Richtung Bräunrode, Hahmbergstraße; ab 17 Uhr, Wiederstedt, Dorfgemeinschaftshaus, Schäfergasse; ab 17.30 Uhr, Welbsleben, Osterberg am Feldweg Richtung Harkerode, Harkeröder Straße; ab 17 Uhr, Arnstedt, ehem. Gartenanlage Richtung Quenstedt, Hauptstraße;

Mansfeld: Eine sehr lange Liste an Feuern

Donnerstag, 17. April: ab 18 Uhr, Großörner, Rödgen 2; ab 17 Uhr, Mansfeld, Eislebener Str. 7; Molmerswende, Sportplatz (Feuertonne); ab 18 Uhr, Molmerswende, Kleingartenanlage; ab 15 Uhr, Mansfeld, Gartenverein Schloßblick; ab 17 Uhr, Vatterode, Schulstraße (Feuerschalen); ab 18 Uhr, Möllendorf, Möllendorfer Dorfstraße 26 (Feuerschalen); Sonnabend, 18. April: ab 18 Uhr, Biesenrode, Am Sportlerheim; ab 16 Uhr, Mansfeld, Gelände des Kleingartenvereines; ab 19 Uhr, AbberodeSchinderkuhle an der L 228 Ortsausgang, Richtung Wippra; ab 19 Uhr, Abberode/Tilkerode, Osterberg, OrtsausgangRichtung Stangerode; ab 18 Uhr, Mansfeld, Gartensparte „Park und Wiese“ Karlsberger Weg; Großörner, Am Wehr – Platz an der Kegelbahn; ab 18 Uhr, Siebigerode, Freigelände des Sportplatzes; ab 18 Uhr, Molmerswende, Sommerberg Sportplatz; ab 17 Uhr, Hermerode, Flur 1; ab 18 Uhr, Braunschwende, Am Rößbeck; ab 18 Uhr, Friesdorf, Am Sportplatz; ab 19 Uhr, Ritzgerode, ehemalige Mülldeponie; ab 18 Uhr, Friesdorf, Rodelbahn Wipperia Funpark; ab 17 Uhr, Annarode, Försterberg 1 (Feuerschalen); ab 18 Uhr, Mansfeld, Klausstraße 6 (Feuerschalen); ab 17 Uhr, Mansfeld, Sangerhäuser Straße 10;