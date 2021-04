So sieht der HFC-Kader für die Saison 2021/22 aus

Halle (Saale) - Noch ist unklar, in welcher Liga der Hallesche FC in der Saison 2021/22 spielen wird – der Klassenerhalt in der 3. Liga ist noch unsicher. Aber dennoch laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Externe Zugänge gibt es noch nicht, dafür aber Vertragsverlängerung (Lindenhahn, Nietfeld, Ladgraf) die Beförderungen von Jugendspielern (Griebsch, Bierschenk).

Unklar ist auch noch die Zukunft von Trainer Florian Schnorrenberg, dessen Vertrag im Sommer endet. Wir geben einen Überblick über den aktuellen Stand:

So sieht der HFC-Kader für die Saison 2021/22 in der 3. Liga aus

Tor: Sven Müller, Tim Schreiber (beide 2022)

Abwehr: Lukas Griebsch (2024), Sören Reddemann, Niklas Kastenhofer, Fabian Menig, Niklas Landgraf (alle 2022)

Mittelfeld: Toni Lindenhahn, Jonas Nietfeld (beide 2023), Marcel Titsch Rivero, Jan Shcherbakovski, Julian Guttau, Julian Derstroff (alle 2022)

Sturm: Tom Bierschenk (2023), Terrence Boyd, Michael Eberwein (beide 2022)

(in Klammern die Vertragslaufzeit der Spieler)

Auslaufende Verträge: Diese aktuellen HFC-Spieler haben noch keinen Anschlussvertrag

Tor: Kai Eisele, Tom Müller

Abwehr: Jannes Vollert (Leihe mit Werder Bremen endet), Anthony Syhre, Stipe Vucur, Tobias Schilk, Lukas Boeder, Janek Sternberg

Mittelfeld: Antonios Papadopoulos, Dennis Mast, Laurenz Dehl (Leihe mit Unione Berlin endet), Braydon Manu (Leihe mit SV Darmstadt 98 endet)

(mz/bbi/Stand der Daten: 14. April 2021)