HFC verstärkt seinen Kader: Ein Talent kommt, eins rückt auf

Mittelfeld-Talent Elias Löder wechselt aus Halberstadt zum Halleschen FC in die 3. Liga.

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat nun doch noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Am Samstagmorgen gab der HFC die Verpflichtung von Elias Löder bekannt. Und noch eine weitere Personalie verkündete der Verein am Tag nach dem 4:4 gegen den SC Verl in der 3. Liga.

Löder ist 21 Jahre alt und kommt von Germania Halberstadt aus der Regionalliga Nordost nach Halle. Dort unterchrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2023. Er wird künftig die Rückennummer 19 im Team von Trainer Florian Schnorrenberg tragen. Ob der HFC eine Ablöse an Halberstadt zahlt, ist unklar, aber nicht unwahrscheinlich.

HFC-Zugang Elias Löder schoss Halle einst aus dem Landespokal

„Elias Löder wurde von uns mehrfach gescoutet und wir sind absolut überzeugt, dass er das Potential für die 3. Liga hat“, sagt HFC-Sportdirektor Ralf Minge. Die Klasse des Talents spürte der HFC selbst Anfang Februar 2020. Als Halberstadt Halle sensationell aus dem Landespokal warf, erzielte Löder beim 2:1-Sieg beide Treffer.

Der neue HFC-Profi kann im Zentrum und auf den Außenbahnen eingesetzt werden und freut sich auf den Sprung ins Profigeschäft: „Ich möchte unbedingt den nächsten Schritt machen und mich eine Klasse höher behaupten.“ In 32 Regionalliga-Partie schoss er für Halberstadt neun Tore.



Wer sich selbst ein Bild von Löders Fähigkeiten machen will: Aktuell steht der 21-Jährige bei der ARD-Sportschau als Torschütze des Monats Juli zur Wahl. Es kann noch abgestimmt werden.

HFC: Lucas Halangk debütiert und unterschreibt bis 2023

Zudem hat auch Talent Lucas Halangk einen Profivertrag beim HFC bis 2023 unterschrieben. Das gerade einmal 17 Jahre alte Talent hatte wegen der vielen verletzungsbedingten Ausfälle schon länger bei den Profis mittrainiert und auch im Spieltagskader gestanden. Gegen Verl gab er am Freitagabend sogar sein Drittliga-Debüt in den Schlussminuten.

HFC-Talent Lucas Halangk (l.) im Spiel gegen den SC Verl. (Foto: imago/Fotostand)

Löder und Halangk sind damit die Spieler 26 und 27 im HFC-Kader für die Saison 2021/22. Damit dürfte die Personalplanung dann endgültig abgeschlossen sein, das Transferfenster schließt am 31. August.