tausende Weinfreunde aus Nah und Fern zog es in den vergangenen Wochen zu den Winzerfesten in Naumburg, Freyburg oder Höhnstedt. Es wurde nicht nur reichlich getrunken, viele Gäste erkundeten auch die malerischen Weinberge entlang von Saale und Unstrut.

Bei den zurückliegenden Festen schenkte mancher Winzer im wahrsten Sinne des Wortes seinen letzten Tropfen aus. Denn nach extremen Frühjahrsfrostschäden im vergangenen Jahr fiel die Lese 2024 miserabel aus. Es gab Einbußen von bis zu 80 Prozent. Die Weinkeller sind in einigen Weingütern daher leer.

Das wird sich allerdings bald ändern, denn der Jahrgang 2025 verspricht eine Rekordernte. Die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut rechnet mit bis zu 3,2 Millionen Litern – damit wären die Edelstahltanks und Holzfässer von Sachsen-Anhalts größtem Weinhersteller wieder bis oben gefüllt.

Hartmut Schreiter ist der neue Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut Foto: Andreas Stedtler

Inzwischen stellt sich für immer mehr Weingüter auch die Frage: Können wir unseren Wein überhaupt ausreichend absetzen? Durch die insgesamt gestiegenen Preise achten die Verbraucher mehr auf den Preis. Der Weinkonsum in Deutschland geht zurück, der Absatz deutscher Weine sinkt.

Hartmut Schreiter, seit zehn Wochen neuer Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut, macht sich daher intensiv Gedanken über die künftige Preispolitik. Aus seiner Sicht ist eine stärkere preisliche Spreizung notwendig. Das Haus möchte Spitzenweine anbieten, aber auch die darunter liegenden Segmente bedienen. Aktuell kosten viele Flaschen der Winzervereinigung im Supermarkt sieben bis acht Euro. „Viele Verbraucher geben aber nur maximal fünf bis sechs Euro aus, auch denen sollten wir ein Angebot machen“, ist Schreiter überzeugt.

Befürchtungen, dass durch die immensen Frostschäden Betriebe aufgeben, haben sich nicht bestätigt. „Die Betriebe im Haupterwerb arbeiten stabil“, berichtet Weinbaupräsident Andreas Clauß. Mehr als 60 private Weingüter bauen im Anbaugebiet Saale-Unstrut auf etwa 853 Hektar Weinreben an. Gleichwohl weist auch Clauß darauf hin, dass die wirtschaftliche Situation herausfordernd ist. In einigen westdeutschen Regionen würden Weinberge bereits aufgegeben.

Im Anbaugebiet Saale-Unstrut hat die Weinlese begonnen. Die Sorte Solaris im Weinberg "Zscheiplitzer Himmelreich" wird für Federweißer verarbeitet. Foto: Torsten Biel

Das ist im Gebiet Saale-Unstrut (noch) nicht der Fall. Gleichwohl sollten die hiesigen Weinfreunde nicht nur bei Winzerfesten beim Kauf von Wein immer erst mal einen Blick auf die heimischen Tropfen werfen. Gerade die Weißweine wie Weißburgunder und Grauburgunder gehören durch die klimatischen Bedingungen in Mitteldeutschland zu den deutschen Spitzenweinen. Jede gekaufte Flasche hilft nicht nur den Winzern, sondern sichert auch ein Stück einmaliger Kulturlandschaft – mit steilen Hängen, an denen seit Jahrhunderten immer wieder starke Reben wachsen.

Härtefallregelungen bei Rückzahlungen

Viele Unternehmen haben Corona-Soforthilfe erhalten – in etlichen Fällen zu Unrecht, glauben die Behörden. Jetzt gibt es Härtefallregelungen, um Firmeninsolvenzen zu vermeiden. (MZ)

Nachdem Friseure 2020 wieder öffnen durften, ging Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) öffentlichkeitswirksam zum Friseur. Jetzt müssen die Geschäfte Bilanzen von 2020 offenlegen, wenn sie Hilfe erhielten Foto: Reiner Haseloff/Staatskanzlei Sa

Reiche Familie übernimmt von Ex-Profi-Boxer

Das Hochhaus Scheibe D und die Neustädter Passage in Halle sind für Millionen verkauft worden. Es gab laut Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann reges Interesse bei Investoren. (MZ)

Im Hauhaus Scheibe D in Halle sitzen unter anderem Teile des Jobcenters. Foto: Höhne

1.836 Prozent mehr Exporte

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine schießen Ausfuhren von Sachsen-Anhalt nach Zentralasien in die Höhe. Der Verdacht: Unternehmer umgehen die Russland-Sanktionen. (MZ)

Entwicklung der Exporte aus Sachsen-Anhalt in drei zentralasiatische Länder Grafik: Sabine Kroschel/MGM

Bahnstrecke Bitterfeld–Berlin bald gesperrt

Ab dem 24. September kappt die Deutsche Bahn eine wichtige Fernverkehrsstrecke und nimmt Wittenberg vom Bahnnetz. Welche Linien betroffen sind. (MZ)

Zug-Chaos bei Bahn-Tochter

Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens spricht von einer „sehr kritischen“ Lage: Fehlplanung, Personalprobleme und Infrastrukturmängel belasten den Regionalverkehr der neuen Bahn-Tochter Start stark. (MZ)

Wind-Geld für Kommunen

Ab Oktober wird für neue Windräder und Solaranlagen in Sachsen-Anhalt eine zusätzliche Abgabe fällig. Wohin das Geld fließt, entscheiden die Kommunen – auch ein Stromrabatt ist möglich. (MZ)

Erste Agri-PV-Anlage in Sachsen

Bauer Hans Joachim Mautschke startet die erste Agri-Photovoltaikanlage in Sachsen. Damit produziert er Strom und Getreide gleichzeitig. Doch der Bau hat auch seine Schattenseiten. (SZ)

Airport weist Ryanair-Vorwürfe zurück

Ryanair kritisiert die hohen Kosten an den beiden mitteldeutschen Airports, doch der Betreiber wehrt sich jetzt entschieden. Nun hat sich auch Wizz Air zurückgezogen. Wie geht es weiter in Leipzig/Halle und Dresden? (LVZ)

Tödlicher Arbeitsunfall

Im Romonta-Werk Amsdorf ist ein Mitarbeiter bei einem Arbeitsunfall durch eine Chemikalie ums Leben gekommen. Vier weitere Personen wurden verletzt. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.