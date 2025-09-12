Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine schießen Ausfuhren von Sachsen-Anhalt nach Zentralasien in die Höhe. Der Verdacht: Unternehmer umgehen die Russland-Sanktionen.

1.836 Prozent mehr Exporte aus Sachsen-Anhalt nach Tadschikistan - was steckt hinter dem Trend?

Drei Länder, ein Trend: Immer mehr Waren gehen nach Zentralasien.

Magdeburg/MZ - Die Exporte sachsen-anhaltischer Unternehmen nach Zentralasien verzeichnen starke Zuwächse. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei zwei kleinen Ländern, mit denen es bis vor kurzem nahezu keinen Handel gab.