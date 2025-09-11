Ab Oktober wird für neue Windräder und Solaranlagen in Sachsen-Anhalt eine zusätzliche Abgabe fällig. Wohin das Geld fließt, entscheiden die Kommunen – auch ein Stromrabatt ist möglich.

Gesetz jetzt beschlossen - erneuerbare Energien spülen Sachsen-Anhalts Kommunen Geld in die Kassen

Für neu entstehende Windräder müssen die Betreiber zahlen - hier ein Windpark bei Aschersleben (Salzlandkreis).

Nach jahrelangen Beratungen hat die Koalition aus CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt den Weg für eine Pflichtabgabe auf erneuerbare Energien freigemacht. Betreiber großer und neu errichteter Wind- und Photovoltaikanlagen müssen ab Oktober für jede Kilowattstunde einen festen Betrag an die anliegenden Gemeinden zahlen. Das sieht das Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz vor, dem der Landtag am Donnerstag mit breiter Mehrheit zustimmte.