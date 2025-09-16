Insolvenz Hochhaus in Halle wechselt Besitzer: Reiche Familie übernimmt von Ex-Profi-Boxer
Die Scheibe D und die Neustädter Passage sind für Millionen verkauft worden. Es gab laut Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann reges Interesse bei Investoren.
Aktualisiert: 16.09.2025, 17:35
Halle/MZ. - Die fünf Scheiben-Hochhäuser A bis E in Halle-Neustadt gehören zu den markantesten Gebäuden der Saalestadt. Nun wechselt die Scheibe D den Besitzer: „Der gesamte Komplex ist verkauft“, sagte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann der MZ.