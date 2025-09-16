Die Scheibe D und die Neustädter Passage sind für Millionen verkauft worden. Es gab laut Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann reges Interesse bei Investoren.

Im Hauhaus Scheibe D in Halle sitzen unter anderem Teile des Jobcenters.

Halle/MZ. - Die fünf Scheiben-Hochhäuser A bis E in Halle-Neustadt gehören zu den markantesten Gebäuden der Saalestadt. Nun wechselt die Scheibe D den Besitzer: „Der gesamte Komplex ist verkauft“, sagte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann der MZ.