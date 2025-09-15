weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Weinbau: Vom Brückenbauer zum Winzer - Hartmut Schreiter leitet Winzervereinigung Freyburg

Winzervereinigung Freyburg Vom Brückenbauer zum Winzer: Warum Hartmut Schreiter jetzt das größte Weingut im Osten leitet

Hartmut Schreiter hat jahrzehntelang Großbaustellen für die Deutsche Bahn geleitet. Nun führt der 58-Jährige die Winzervereinigung Freyburg. Wie es zu dem überraschenden Berufswechsel kam.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 17.09.2025, 08:45

Hartmut Schreiter steht im Weinkeller der Winzervereinigung in Freyburg. Bis zu 40.000 Liter fasst ein einzelner Edelstahltank. Foto: Andreas Stedtler

Freyburg/MZ. - Es ist später Nachmittag. Hartmut Schreiter geht mit seinen Gästen in den Weinkeller der Winzervereinigung Freyburg-Unstrut. Es geht durch dunkle Gänge mit hohen, steinernen Deckengewölben, vorbei an alten und neuen Eichenfässern.