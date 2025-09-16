Historischer Terrassenweinberg Hilfe für „Herzoglichen“ in Freyburg - Wie Volksbank Halle Weinbau-Erbe stärkt

Der Erhalt und die Bewirtschaftung des historischen Herzoglichen Weinbergs in Freyburg ist eine Mammutaufgabe. Volksbank Halle unterstützt fortan Geo-Naturpark und Winzervereinigung. In welcher Form und weshalb dies geschieht?