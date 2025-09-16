weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Historischer Terrassenweinberg: Hilfe für „Herzoglichen" in Freyburg - Wie Volksbank Halle Weinbau-Erbe stärkt

Der Erhalt und die Bewirtschaftung des historischen Herzoglichen Weinbergs in Freyburg ist eine Mammutaufgabe. Volksbank Halle unterstützt fortan Geo-Naturpark und Winzervereinigung. In welcher Form und weshalb dies geschieht?

Von Constanze Matthes Aktualisiert: 16.09.2025, 17:04
Postkartenmotiv: Blick auf den Herzoglichen Weinberg. Er ist der einzige Schau- und Lehrweinberg an Saale und Unstrut.
Postkartenmotiv: Blick auf den Herzoglichen Weinberg. Er ist der einzige Schau- und Lehrweinberg an Saale und Unstrut. (Foto: Torsten Biel)

Freyburg - Er gilt schlechthin als Postkartenmotiv der Saale-Unstrut-Region. Malerisch unterhalb der Neuenburg gelegen, zieht der Herzogliche Weinberg in Freyburg jedes Jahr unzählige Touristen und Weinliebhaber an.