Historischer Terrassenweinberg Hilfe für „Herzoglichen“ in Freyburg - Wie Volksbank Halle Weinbau-Erbe stärkt
Der Erhalt und die Bewirtschaftung des historischen Herzoglichen Weinbergs in Freyburg ist eine Mammutaufgabe. Volksbank Halle unterstützt fortan Geo-Naturpark und Winzervereinigung. In welcher Form und weshalb dies geschieht?
Aktualisiert: 16.09.2025, 17:04
Freyburg - Er gilt schlechthin als Postkartenmotiv der Saale-Unstrut-Region. Malerisch unterhalb der Neuenburg gelegen, zieht der Herzogliche Weinberg in Freyburg jedes Jahr unzählige Touristen und Weinliebhaber an.