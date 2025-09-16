Neue Härtefallreglungen Corona-Soforthilfen in Sachsen-Anhalt: Arme Unternehmer müssen nichts zurückzahlen
Viele Unternehmen haben Corona-Soforthilfe erhalten – in etlichen Fällen zu Unrecht, glauben die Behörden. Jetzt gibt es Härtefallregelungen, um Firmeninsolvenzen zu vermeiden.
16.09.2025, 16:46
Halle/MZ. - Das Land Sachsen-Anhalt regelt die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen neu. Dabei geht es um zwei wesentliche Punkte: Die Fristen der Rückzahlungen werden verlängert und es gibt neue Härtefallklauseln, teilte die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) am Dienstag mit.