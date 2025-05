Was geht in Sachsen-Anhalt?

dunkel sehr, sehr dunkel erinnere ich mich an die beiden: Sinus und Cosinus. Mathe in der 10. Klasse. Ein Graus! Später, beim Abi wurde es noch schlimmer. Integralrechnung! Ich kann mit meinem Enkel fühlen, der sich gerade mit Anstand durch die schriftliche Matheprüfung gequält hat.

Klar, habe ich die Daumen gedrückt und jede Menge Lebensweisheit abgesondert. Keine Schande, wenn man sich Hilfe von Mathe-Auskennern holt und so. Wird schon, wird schon Junge! Nun großes Familienaufatmen. Das Kind ist durch! Wird es jemals im Leben wieder Sinus und Cosinus begegnen? Womöglich nicht.

Womöglich doch. Wozu das alles? Fürs Leben lernen, Junge, raunt der Opa. Er mimt den Motivator und hält zurück, was er wirklich denkt: Sinus, Cosinus? Ein Scheiß. Habe ich nie gebraucht. Freilich, andere Opas und Omas sind nur dank Sinus und Cosinus gut durchs Leben gekommen. Junge!

Und wenn er doch wieder auf Sinus und Cosinus treffen sollte, klingelt es vielleicht: Euch kenn’ ich doch, Euch brauch’ ich doch. Wie war das gleich? Mit dem Scheiß. Jetzt aber darf er den Moment genießen: Tschüss, Cosinus!

Ich bin Hans-Ulrich Köhler und habe einen 17-jährigen Enkel.

Diese Woche verlosen wir 5x2 Tickets für den Erlebnispark Memleben.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Kinderwunsch trotz Hürden: Maria und Christiane sind ein Paar – und wünschen sich nichts sehnlicher als ein Kind. Zehn Jahre lang begleitet ein Kamerateam die beiden Frauen aus Sachsen-Anhalt auf dem steinigen Weg.

Zehn Jahre lang kämpften Maria und Christiane aus Sachsen-Anhalt darum, Eltern zu werden. Die ZDF-Doku „Der Wunsch“ dokumentiert diesen Weg. Foto: ZDF/ Judith Beuth

Kontaktabbruch von erwachsenen Kindern: Immer mehr Eltern erleben den plötzlichen Kontaktabbruch durch ihre erwachsenen Kinder – ohne Vorwarnung. Was dahintersteckt, wie Mütter und Väter mit dem Schmerz umgehen können und wann es Chancen auf Versöhnung gibt.

Kündigung während der Elternzeit: Kündigt der Arbeitgeber Eltern in der Elternzeit, trifft sie das oft besonders hart. Welche Rechte Betroffene haben - und welche Schritte nun wichtig sind.

Romanikpreis für Merseburger Kinderprojekt: Bei einem Rundgang durch den Dom in Merseburg vermittelt Beate Tippelt Schulklassen spielerisch die Baugeschichte des 1.000-jährigen Gotteshauses. Welchen Preis das Projekt jetzt erhält.

Am Grab des Gegenkönigs im Dom zu Merseburg: Beate Tippelt und Danny Manthei von den Vereinigten Domstiftern, zu deren Bildungsangeboten das Projekt zählt. Foto: Katrin Sieler

Sorgerechtsfall in Wittenberg: Die Eltern eines Siebenjährigen kämpfen seit über einem Jahr um das Sorgerecht. Anlass waren positive Drogentests bei dem Kind. Nun hat das Amtsgericht Wittenberg entschieden – und der Fall ist damit noch nicht abgeschlossen.

Einstellungsstopp für Erzieher in Halle: In städtischen Kitas gibt es seit diesem Jahr keine Neueinstellungen mehr. Wie die Stadtverwaltung in Halle ihr Vorgehen begründet und was sie zur Kritik von Eltern sagt.

Bildungsprojekt in Wittenberg: Das Produktive Lernen an der Heinrich-Heine-Schule in Wittenberg feiert seinen 20. Geburtstag. Warum das Projekt wichtiger ist denn je und an wen es sich richtet.

Medienklasse-Projekt am Gymnasium in Jessen: Schüler der 8a aus dem Gymnasium Jessen sind auf das Gespräch mit dem MZ-Reporter gut vorbereitet. Was sie diesem für Fragen stellen und welche Wünsche sie haben.

Finanzprobleme in Sangerhausen: Die Stadt Sangerhausen muss 100.000 Euro für Grundschüler an der Grundschule Hayn im Südharz zahlen. Wie das zusammenhängt und woher Sangerhausen im Gegenzug selbst Geld bekommt.

Zeltlager in Aschersleben: Beim Zeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Aschersleben in Winningen wird dieses Jahr bewusst auf einen Wettkampf verzichtet. Langweilig ist den 130 Teilnehmern trotzdem nicht.

Spaß beim Zeltlager in Winningen: Um sich untereinander kennenzulernen, reicht manchmal auch einfach nur eine Runde Kartenspielen. (Foto: Frank Gehrmann)

Wenig Frauen in der Politik: Auch in Mansfeld-Südharz sind deutlich weniger Frauen in der Politik engagiert als Männer. Stadträtin Sandra Biedermann (CDU), Landtagsabgeordnete Kathrin Tarricone (FDP) und Kreisrätin Janet Klaus (SPD) sprechen über die Ursachen sowie die Vorzüge von weiblicher und männlicher Politik.

Aus für Beleghebammen? Die Vergütung von freiberuflich tätigen Hebammen wird neu geregelt. Für die Betreuung von mehreren Schwangeren gleichzeitig bekommen sie weniger Geld. Das wird heftig kritisiert. Eine Petition wurde gestartet.

Einmaliges Angebot am Marienstift Magdeburg: Ist die Fruchtblase geplatzt, ist die Geburt nicht mehr weit. Oder dauert es doch länger? Schwangere haben viele Fragen. Antworten kennt die erfahrene Hebamme Melanie Hennig aus dem Marienstift.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Elenor (4) wurde am elterlichen Hochzeitstag geboren und berichtet nun jedem stolz:

"Ich habe Mama und Papa die Hochzeit geklaut" Elenor (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 30. Mai bis 1. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Am 1. Juni steigt das Pusteblume-Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg. (Foto: Volksstimme)

Hurra! Das Pusteblume Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg steht in den Startlöchern. Am 1. Juni 2025, von 10 bis 18 Uhr, feiern wir mit euch den internationalen Kindertag im Elbauenpark Magdeburg. Tanzt und singt mit uns die beliebten, fröhlichen Hits der Lichterkinder. Dazu gibt es ein Kinderbandmobil, Hüpfburgen, Kinderschminken und alles, was zu einem bunten Tag mit der ganzen Familie dazugehört.



Datum: 1. Juni, ab 10 Uhr, Elbauenpark Magdeburg



Tickets gibt es in den biber-ticket-Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 03 91/59 99 700 und online unter biberticket.de

Sehen wir uns am 1. Juni zum MZ-Kinderfest im Hauptbahnhoff Halle? (Grafik: MAM)

Und auch in Halle feiern wir gemeinsam mit euch den Kindertag! Kinderfest mit Hüpfburg, Esel und Titelseiten-Star – das steckt hinter dem bunten Trubel am Bahnhof. Wir freuen uns auf euch – kommt vorbei!



Datum: 1. Juni 2025, 11-17 Uhr, Hauptbahnhof Halle

In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Campingplätze, die als besonders familienfreundlich gelten. Symbolfoto: Imago/anp

Kindertag in Sachsen-Anhalt: Wo ausgelassen gefeiert wird - Von Magdeburg über Halle und Dessau bis Zeitz: Kindertagfeste gibt es am Wochenende einige. Hier eine kleine Auswahl.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Sportlicher Kindertag in Großörner: Allerlei sportliche Angebote bereiten die Veranstalter des Kindertages in Großörner im Mansfelder Land vor. Was ein Wettstreit im Torwandschießen mit dem Mühlenbad zu tun hat.

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Im Deutsche Bahn Museum in Halle können Besucher historische Loks bestaunen. Foto: Mauro Esposito

Kinderfest im Deutsche Bahn Museum in Halle

Das DB Museum Halle begrüßt seine kleinen Gäste zum Internationalen Kindertag bereits am 31. Mai mit einem bunten Familienprogramm. Für Spiel und Spaß sorgt Clowndame Filotta mit Kinderschminken, Riesenseifenblasen und Ballontieren. Dazu garantiert ein Glücksrad mit vielen Preisen Spannung und Freude. Zudem können die historischen Loks erkundet und eine Modellbahnlandschaft bestaunt werden. Für das leibliche Wohl sorgen sowohl ein Kaffee- und Kuchenangebot als auch ein Imbiss- und Getränkestand.



Eintritt frei für Kinder, Erwachsene bezahlen den Museumseintritt von 3 Euro



Datum: 31. Mai 2025, 10-18 Uhr, Gästeeingang Berliner Straße 241, über S-Bahn-Haltepunkt Steintorbrücke

Kinder-Uni in Magdeburg zur Langen Nacht der Wissenschaft

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt am 14. Juni 2025 zur nächsten Ausgabe der Kinder-Uni Magdeburg ein. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft wird der Politikwissenschaftler Prof. Michael Böcher eine Vorlesung unter dem Titel „Was ist eigentlich Demokratie?“ halten und den Grundschülerinnen und Grundschülern erklären, wie Politik funktioniert und wer wie mitbestimmen darf.



In einer fiktiven Wahl können die Kinder anschließend auch eigenständig in einem Wahlexperiment ihre Entscheidung treffen und so hautnah erleben, warum jede Stimme zählt.



Die Vorlesung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter link.ovgu.de/kinderunidemokratie wird gebeten.



Im Anschluss an die Vorlesung steht den Kindern, ihren Familien und Freunden ab 18 Uhr ein breites Programmangebot der Langen Nacht der Wissenschaft zur Verfügung. Von 18 Uhr bis 00 Uhr gibt es Forschung zum Anfassen, Staunen und gemeinsamen Erleben bei Vorlesungen, Experimenten und Mitmachaktionen. Ob Medizin, Biologie, Wirtschaft oder Informatik - auf dem Campus der Universität Magdeburg wird Wissenschaft lebendig - mitten in der Stadt.



WAS: „Was ist eigentlich Demokratie?“ Kinder-Uni-Vorlesung zur Langen Nacht der Wissenschaft 2025



WANN: 14. Juni 2025, 17-18 Uhr



WO: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Campus Zschokkestraße, Gebäude 44, Hörsaal 6

Melde dich für die Kinderuni der MLU in Halle an!

Die Kinderuni der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) startet am 2. Juni 2025. Neugierige Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 können an diesem Tag zwischen 9 und 12 Uhr experimentieren und Vorlesungen besuchen.



Warum sind Gifte eigentlich giftig? Was ist eigentlich die Europäische Union? Und wie sieht es in einem archäologischen Museum aus? Mit diesen und noch vielen weiteren spannenden Fragen beschäftigt sich die Kinderuni der MLU in diesem Jahr.



Die Teilnahme an der Kinderuni der MLU ist kostenlos. Anmeldungen sind bis zum 26. Mai 2025 möglich. Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt hier.



Kinderuni MLU-Termine: 2. Juni, 16. Juni und 23. Juni 2025

Alle Prinzessinnen, Prinzen, Feen und Elfen aufgepasst! Ein Tag für Mini-Royals im Elbauentag Magdeburg

Die Majestäten geben sich die Ehre: Der Elbauenpark verwandelt sich am 29. Mai 2025 mit Brief und Siegel in ein Königreich für kleine Adelige. Am traditionellen „Prinzessinnentag“ gehören die Wiesen und Beete zwischen Wasserspielplatz und Jahrtausendturm den Mini-Royals. Im Magdeburger „Märchengarten“ dürfen sie in Träumen aus Tüll tanzen und toben. Prinzessinnen und Prinzen, Ritter, Elfen und Feen können Hof halten und sich königlich amüsieren. Von 10 bis 18 Uhr wartet ein spektakuläres Programm auf die Mädchen und Jungen.



Datum: 29. Mai 2025, 10-18 Uhr, Elbauenpark Magdeburg

Hallisches Hansefest mit Kinderunterhaltung

Das Fest an der Saale erinnert an die alte hallesche Hansezeit, den Salz- und Tuchhandel und die abenteuerlichen Fahrten der Kaufleute zu Lande und zu Wasser. Einer der Grundgedanken der Initiatoren des Hansefestes war und ist es, den Hallensern die Traditionen der Hanse und die Geschichte ihrer Hansestadt näher zu bringen.



In jedem Jahr erfreuten sich immer mehr Besucher und Gäste an den Geschichtsspielen, Aufführungen und Veranstaltungen an und auf der Saale im Stadtgebiet von Halle (Saale).



Das diesjährige Hansefest steht unter dem Motto "Vom Männertag zum Kindertag in der Hansezeit".



Auf Folgendes könnt ihr euch freuen: Vereinsmeile der Alten und Neuen Hanse, Händler, Speisen und Getränke, Hansezelt, Musik und Mittelalter, Theateraufführungen, Kinderunterhaltung, Floßshuttle zum „Krug zum Grünen Kranze“



Datum: 29. Mai bis 1. Juni, 10 bis 18 Uhr, Riveufer unterhalb der Burg Giebichenstein Halle

Naumburg lädt zur Kinderwoche ein!

Auch in diesem Jahr lädt das Lokale Bündnis für Familie Naumburg vom 30. Mai bis zum 13. Juni zur Kinderwoche 2025 ein und bietet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Naumburger Institutionen und Vereinen vielfältige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Mit dabei sind etwa der Naumburger Dom, die Stadtbibliothek und das Jugendzentrum "OttO".

Beim Mitgas Schüler-Rafting sitzen die Jugendlichen alle in einem Boot. Zurzeit laufen die Anmeldungen dafür. (Foto: unikumarketing | Anett Commichau)

Anmeldestart für Mitgas Schüler-Rafting 2025

im Kanupark Markkleeber See

Gerade können sich Schulteams aus Mitteldeutschland für das Mitgas Schüler-Rafting 2025 anmelden. Zu dem Wettkampf im Wildwasser laden Mitgas und der Kanupark Markkleeberg ein.

48 Teams aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben die Möglichkeit, bei dem Wettbewerb an den Start zu gehen. Die vier Vorläufe, bei denen sich die Mannschaften für das Finale qualifizieren können, finden in der Zeit vom 9. bis 17. September 2025 statt. Die Endrunde mit den besten acht Teams wird am

30. September 2025 ausgetragen. Mitpaddeln dürfen die 9. und 10. Klassen des Schuljahres 2025/2026 von Schulen aus den Städten Leipzig und Halle, den Landkreisen Altenburger Land, Leipzig, Nordsachsen sowie dem Saalekreis und dem Burgenlandkreis. Die Bootsbesatzungen bestehen aus sechs Schülerinnen und Schülern sowie einem Raftguide des Kanuparks.



Anmeldeschluss für alle Staffeln ist am 9. Juni 2025. Da bei der Vergabe der Startplätze das Eingangsdatum der Meldung entscheidend ist, wird eine zeitnahe Anmeldung empfohlen.

Kindertag an der Buckauer Elbwiese

Der Kindertag am 1. Juni 2025 gehört auch beim Mückenwirt den Kids. Das Ausflugslokal am Buckauer Elbufer verspricht für kleine Gäste einen großen Tag an der Elbe voller Spiel, Spaß und Action. Kinderdisco, Schminken und Basteln, Hüpfburg und vieles mehr warten auf die kleinen Gäste. Los geht’s um 14 Uhr.



Datum: 1. Juni, 14 Uhr, Elbwiese beim Mückenwirt, 39104 Magdeburg, An der Elbe 14

Das Puppentheaterstück "Vom kleinen Kätzchen und der Maus" ist in Bad Schmiedeberg zu sehen. Foto: Theater WiWo

Puppentheater "Vom kleinen Kätzchen und der Maus" in Bad Schmiedeberg

Am 1. Juni um 15 Uhr lädt der Förderverein Schloss „Reinharz“ e.V. zum PuppenTHEATER in das Wasserschloss Reinharz in Bad Schmiedeberg ein. Wilmi und Wolfgang vom Theater WiWo aus Leipzig präsentieren das Puppentheater „Vom kleinen Kätzchen und der Maus“.



Datum: 1. Juni 2025, 15 Uhr, 3+, Schloss Reinharz

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Diesmal gibt es 5x2 Tickets für den Erlebnispark in Memleben zu gewinnen:

Vom Wettrennen mit Papa bis zur Piraten-Schatzsuche: In den kommenden Feiertagen ist im Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis jede Menge los.

Auch Piraten kapern den Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis. In den kommenden Feiertagen ist im Erlebnispark jede Menge los. (Foto: Veranstalter)

Wir verlosen 5x2 Tickets für den Erlebnispark Memleben! Ob zum Vatertag, Kindertag oder an Pfingsten – der Besuch lohnt sich an jedem der Aktionstage. Euch erwarten verrückte Shows, tierische Abenteuer und jede Menge Familienspaß. Macht mit und sichert euch die Chance auf einen unvergesslichen Tag im Erlebnispark.

Piraten entern den Park – Abenteuer zu Pfingsten

Am Pfingstwochenende (7.–9. Juni) wird es spannend: Piraten kapern den Park! Bei der großen Piraten-Schatzsuche erleben Kinder eine interaktive Abenteuergeschichte – inklusive Fotoshooting mit echten Piraten, lustigem Piratengelage und jeder Menge Spiel und Spaß.

Möchtest du die Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

4. Juni 2025

