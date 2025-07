wäre Ihnen angesichts vieler nicht unbedingt mutmachender Nachrichten manchmal auch lieber zum Lachen zumute? Glücklicherweise gibt es sie ja auch immer wieder. Wie gerade im Stadtarchiv. Dort sind Cartoons von Rainer Erth ausgestellt, komisch auf den ersten und tiefgründig auf den zweiten Blick. Lesen Sie hier, was meine Kollegin Katja Pausch berichtet.

An der Trothar Schleuse gibt es derzeit weniger Grund für Fröhlichkeit; sie ist nur eingeschränkt nutzbar. Das ist ärgerlich für die Schifffahrt und hat seinen Grund in einem, nun ja, Naturereignis. Dirk Skrzypczak berichtet über die Hintergründe.

Was wir Ihnen in der Mittwochausgabe und im halleschen Lokalteil von www.mz.de noch bieten können? Wir berichten zum Beispiel über Auswirkungen der verstärkten Ordnungsamtsstreifen auf dem Marktplatz, über neue Entwicklungen am Hufeisensee und darüber, wie bekannte Hallenser 2025 ihren Sommerurlaub verbringen. Fehlt Ihnen etwas? Unter [email protected] können Sie uns schreiben, was.

Einen schönen Mittwoch Ihnen.

Annette Herold-Stolze