Allerlei sportliche Angebote bereiten die Veranstalter des Kindertages in Großörner vor. Was ein Wettstreit im Torwandschießen mit dem Mühlenbad zu tun hat.

Sportlicher Kindertag in Großörner: Torwandschießen und noch viel mehr

Wer trifft das Ziel? Das bleibt die spannende Frage zum Kindertag in Großörner.

Grossörner/MZ. - Ein rundum aktionsreicher Kindertag soll in der nächsten Woche – am 1. Juni – in Großörner steigen. Veranstaltungsort ist das Gelände des Sportplatzes im Mansfelder Ortsteil.