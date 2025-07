das erste Mal seit über zehn Jahren werden in Halle nun wieder Rotlichtverstöße an Ampeln geahndet - zusätzlich zu Geschwindigkeitsverstößen. Damit folgt die Stadt dem Beispiel von Leipzig. Wo die zwei neu aufgebauten stationären Blitzer stehen und warum es daran auch Kritik gibt, hat mein Kollege Dirk Skrzypczak aufgeschrieben.

Eine menschenverachtende und rassistische Parole haben Unbekannte an die Regionalgeschäftsstelle der SPD in Halle in der Großen Märkerstraße geschmiert. Die SPD spricht von einem „Aufruf zum Massenmord“. Wen die Sozialdemokraten als Verantwortliche sehen und was sie jetzt fordern, können Sie hier lesen.

Sommerzeit ist Urlaubszeit: Ob Böhmerwald oder Mallorca, Venedig oder Ostseestrand – die Ferienziele bekannter Hallenser sind vielfältig. Wir haben bei einigen nachgefragt, wo es dieses Jahr hingeht. Bei einem Politiker muss der Urlaub jedoch ausfallen. Klicken Sie gerne rein.

Und noch ein wichtiger Hinweis: Falls Sie Fragen zu ihrem Abo haben, Tickets für diverse Konzerte und Veranstaltungen kaufen wollen oder sonstige Anliegen zu Produkten der MZ haben - dann können Sie gerne immer dienstags und donnerstags zwischen 10 bis 17 Uhr im Gläsernen Büro vorbeikommen. Dort steht ein Mitarbeiter des Medienpunkts für Sie zur Verfügung. Details finden Sie hier.

