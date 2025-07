Die MZ bietet Service aus dem Medienpunkt in der Rolltreppe auch im Gläsernen Büro an. Stark nachgefragt ist derzeit eine dänische Musikikone.

Halle/MZ. - Im Medienpunkt der MZ im Stadtcenter „Rolltreppe“ flimmern mitten im Sommer „Finnische Winterträume“ auf einem Bildschirm. Es geht um eine Reise im Februar 2026. „Kurztrips werden jetzt schon gebucht. Unsere Kunden interessieren sich vor allem für Mehrtagesreisen“, sagt Diana Wagner-Meißner, Teamleiterin im Medienpunkt. In der Rolltreppe wird die gesamte Klaviatur des breiten MZ-Angebots gespielt. Sie reicht von Abo-Fragen über Anzeigen bis hin zu Konzerten, für die TiM Ticket die Karten verkauft. In diesen Genuss kommen auch Besucher im Gläsernen MZ-Büro im Hauptbahnhof Halle. Jeweils dienstags und donnerstags machen die Berater aus dem Medienpunkt von 10 bis 17 Uhr einen Abstecher in den Bahnhofspavillon.

Vor allem das Veranstaltungsangebot ist keineswegs festgezurrt. Immer wieder kommen neue Knaller rein. So wie der Auftritt der dänischen Sängerin Gitte Hænning. Die heute 79-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen, hat mit „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ oder „Freu dich bloß nicht zu früh“ Megahits gelandet. Am 29. März nächsten Jahres singt sie in der Ulrichskirche. Unter Fans hat das längst die Runde gemacht. „Die Nachfrage ist groß. Wer noch vernünftige Tickets möchte, sollte sich ranhalten“, meint Medienberater Robert Schreeg. Er ist auch im Gläsernen Büro im Bahnhof.

Ihr Markenzeichen ist der Strubbelkopf: Gitte Hænning kommt nach Halle. Foto: dpa

Quasi aussichtslos ist der Wunsch nach Karten für die Weihnachtsrevue im Steintor. Am 9. Mai kamen die Tickets in den Verkauf. „Das ist schon außergewöhnlich, was wir erlebt haben. Die Leute haben mit Campinghockern vor dem Medienpunkt gesessen und auf die Öffnung gewartet“, erzählt Wagner-Meißner. In kurzer Zeit war das Kontingent vergriffen. Mit Glück gibt es allenfalls noch Restkarten, dann aber dort, wo die Sicht nicht die beste ist. Dass Helmut Rosenkranz als Fuchs und Hartmut Reszel als Weihnachtsmann nach der Revue in Rente gehen, hat die Nachfrage zusätzlich angekurbelt. Ebenfalls aktuell stark nachgefragt: Santiano am 5. September, Brian Adams (5. August) – beide auf der Freilichtbühne der Peißnitz – sowie Xavier Naidoo am 18. Januar in der Arena Leipzig. Das Konzert des Soulsängers ist bei TiM Ticket aber nur online buchbar. TiM Ticket gibt es übrigens seit 2004. Damals war die MZ in die Veranstaltungsbranche eingestiegen. Der Name steht für Tickets in Mitteldeutschland.

Im Medienpunkt in der Rolltreppe kann man aber auch Spiele und allerlei Geschenke kaufen. Darunter eine auf 324 Exemplare limitierte Halle-Sammeltasse, die es sonst nirgendwo anders gibt. Und Briefmarken für MZZ oder Biberpost. Das Motiv auf der Marke wechselt regelmäßig. Aktuell sind es Frösche.