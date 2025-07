Kathi wird an Dr. Oetker verkauft - so lautete die Schlagzeile, die gestern die Runde machte und mich etwas überraschte. Bevor ich nach Halle gezogen bin, wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das Familienunternehmen seinen Sitz hier hat. Die Marke Kathi war mir aber ein Begriff. Denke ich an meine Kindheit zurück - vor allem an das Backen - kann ich mich nicht entsinnen, dass wir je ein anderes Mehl als Kathi im Vorratsschrank stehen hatten. Noch heute kaufe ich das Mehl gerne, auch wenn ich manchmal gerne zur günstigeren Alternative greifen würde. Dann denke ich aber an die Verbundenheit zur Stadt und greife doch zum vertrauten Produkt. Verschwindet die weiß-rote Verpackung nun aus den Supermärkten und wird durch das Dr. Oetker Logo ersetzt? Und was ist eigentlich los bei der Firma, dass es überhaupt soweit kommen musste? Das haben wir in der heutigen Ausgabe gleich an zwei verschiedenen Stellen für Sie aufgeschrieben.

Über eine Neuerung im Stadtbild soll bald im Stadtrat abgestimmt werden. Es geht um Elektroautos und die Möglichkeit, diese zu laden. In Köln könne man das beispielsweise über sogenannte Ladebordsteine machen. Das ist nicht nur platzsparend sondern auch vandalismussicher. Wie das aussieht, sehen Sie in unserem Artikel dazu. Da erfahren Sie auch, wann die Abstimmung stattfindet und wie es danach weitergehen könnte.

Eine kleine Geschichte aus dem Saalekreis möchte ich Ihnen noch mitgeben, vielleicht haben Sie in Halle bereits Ähnliches erlebt. Nähert man sich in Benkendorf einer Baustelle, so löst der Alarm aus und eine Kameraüberwachung setzt ein - das finden nicht alle Anwohner gut. Wir haben einmal nachgefragt, was die Kameras aufzeichnen und warum der Alarm so früh auslöst.

