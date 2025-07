der Polizei in Halle ist ein entscheidender Ermittlungserfolg bei der Brandserie in Heide-Nord gelungen. Wie meine Kollegen herausgefunden haben, hat der beschuldigte Feuerwehrmann seine DNA an Tatorten hinterlassen. Das könnte den mutmaßlichen Brandstifter überführen. Den Artikel finden Sie auf mz.de oder werfen Sie einen Blick in die aktuelle Zeitung.

Oberbürgermeister Alexander Vogt hat grundlegende Entscheidungen für die Stadt verkündet. Diese umfassen das Laternenfest, den Marktplat, Stadtfinanzen und auch den Halleschen FC. Mein Kollege Jonas Nayda hat die Vorhaben für Sie zusammengefasst und unterzieht sie einem Realismus-Check. Mehr dazu erfahren Sie bei einem Blick in die Zeitung.

Viele Grünflächen sehen ausgedörrt aus. Das ist keine Neuheit, aber wie geht die Stadt aktuell dagegen vor und wie schätzen Experten die Situation ein? Das habe ich für Sie in der aktuellen Ausgabe aufgeschrieben, inklusive Tipps für den heimischen Garten.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!

Ihre Isabell Sparfeld