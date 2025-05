Vom Wettrennen mit Papa bis zur Piraten-Schatzsuche: In den kommenden Feiertagen ist im Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis jede Menge los. Warum sich ein Besuch an Vatertag, Kindertag oder Pfingsten besonders lohnt.

Auch Piraten kapern den Erlebnispark Memleben im Burgenlandkreis. In den kommenden Feiertagen ist im Erlebnispark jede Menge los.

Memleben. Ahoi im Burgenlandkreis! Am Donnerstag, 29. Mai, startet der Erlebnispark Memleben mit einem besonderen Programm in das lange Familienwochenende. Zum Vatertag dürfen sich große und kleine Abenteurer auf Spiele wie „Das verrückte Hühnerei“-Rennen oder Hufeisenwerfen freuen. Wer nach dem Toben Hunger hat, wird mit Grillspezialitäten und frisch gezapftem Bier versorgt – natürlich gibt’s auch Leckeres für Kinder.

Lesen Sie auch: In unserem Familien-Newsletter verlosen wir 5x2 Tickets für den Erlebnispark Memleben.

Dazu kommen wie immer die beliebten Attraktionen des Parks: Von den Live-Shows über den Erlebniszoo bis hin zur Dinosaurierwelt ist alles inklusive.

XXL-Trampolin, Clowns und Zirkus – großer Spaß zum Kindertag

Zwischen Freitag, 30. Mai, und Sonntag, 1. Juni, feiert der Erlebnispark Memleben ein ganzes Kindertags-Wochenende – mit einem kunterbunten Programm. Auf die kleinen Gäste warten eine Clownshow, eine Hüpfburg, eine Zirkusshow, das XXL-Trampolin, die Kindereisenbahn und viele weitere Mitmachaktionen.

Lesen Sie auch: Kindertag in Sachsen-Anhalt: Wo ausgelassen gefeiert wird

Ein echtes Highlight für Familien mit Kindern – mit genügend Platz, Spielmöglichkeiten und Show-Erlebnissen für alle Altersklassen.

Piraten entern den Park – Abenteuer zu Pfingsten

Am Pfingstwochenende (7.–9. Juni) wird es spannend: Piraten kapern den Park! Bei der großen Piraten-Schatzsuche erleben Kinder eine interaktive Abenteuergeschichte – inklusive Fotoshooting mit echten Piraten, lustigem Piratengelage und jeder Menge Spiel und Spaß.

Ob Seeräuber oder Landratte – hier kommt jedes Kind auf seine Kosten.

Gut zu wissen: Eintritt inklusive aller Highlights

Alle Sonderaktionen sind im regulären Parkeintritt enthalten. Der Park ist an allen Eventtagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet (Einlass bis 15 Uhr). Wer nichts verpassen will, kommt am besten direkt zur Öffnung.